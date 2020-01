Superman & Lois: la The CW ordina ufficialmente la serie

Con l’ avvicinarsi della fine di Arrow, l’Arrowverse rimarrà per lo meno stabile con sei programmi TV, ora che Superman & Lois è stato ufficialmente ordinato dalla The CW.

Martedì la The CW ha annunciato che la produzione dello spin-off di Supergirl, guidato dai veterani dell’Arrowverse Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch, è stato ordinato per la stagione 2020-21. Come tale, si unirà alla lista delle serie a tema supereroi della rete insieme al già rinnovato The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e Black Lightning.

Ancora da definire: la volontà di creare uno spin-off grazie al pilot backdoor parte dell’ultima stagione di Arrow, intitolato “Green Arrow and the Canaries”, che andrà in onda Martedì 21 gennaio.

Con l’ avvicinarsi della fine di Arrow, l’Arrowverse rimarrà per lo meno stabile con sei programmi TV, ora che Superman & Lois è stato ufficialmente ordinato dalla The CW.

Superman & Lois vedrà le riprese del suo primo episodio questa primavera, in vista dei May Upfronts, e seguirà la giornalista più famosa del mondo e il super-eroe per eccellenza mentre affrontano lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori nella società di oggi.

Basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, il pilota sarà scritto e prodotto esecutivamente da Todd Helbing (The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns serviranno anche come produttori esecutivi del progetto dei Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Mi piace: Mi piace Caricamento...