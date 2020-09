Superman & Lois: lo showrunner anticipa un nuovo costume nella serie

L’Arrowverse diventerà un po’ più grande quando i programmi televisivi DC della CW torneranno nel gennaio del 2021, con l’arrivo di Superman e Lois.

L’attesa serie vedrà Clark Kent / Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) affrontare le proprie avventure e sfide, ma la serie potrebbe anche offrire ai fan qualcos’altro di eccitante da aspettarsi: un nuovo costume per Superman.

Durante il panel di Superman & Lois lungo il DC FanDome, lo showrunner Todd Helbing ha detto che l’iconico eroe avrà un nuovo aspetto, grazie soprattutto a Crisi sulle Terre Infinite.

“In origine, quando sei arrivato per i crossover, quella tuta non è stata costruita per sostenere una serie”, ha spiegato Helbing a proposito dell’attuale tuta da Superman che Hoechlin ha indossato durante le sue apparizioni nell’Arrowverse. “E penso che in tutto ciò di cui stavamo parlando prima, sai, Crisi ci ha dato questa nuova concezione. Sì, avremo un nuovo costume. Quindi, ci sarà un costume da Superman davvero tosto in questo spettacolo.”