Superman & Lois: Mediaset annuncia l’arrivo della serie in Italia

Mentre negli ultimi tempi l’Arrowverse ha subito diverse batoste, con la cancellazione di serie che compongono l’universo espanso televisivo come Batwoman e Legends of Tomorrow, dopo la fine di capostipiti come Arrow e Supergirl – The Flash ancora continua ma sembra a giorni alterni in dirittura d’arrivo verso la fine – la Warner assieme alla The CW ha prodotto una serie che ha fatto molto successo oltre oceano, Superman & Lois.

Nonostante negli Stati Uniti la serie abbia esordito il 23 febbraio del 2021, rivelandosi un successo quasi mondiale dopo esser stata rilasciata anche in altre parti del mondo, da noi in Italia purtroppo la serie non è mai arrivata, e quindi, dopo il rinnovo per una terza stagione che in molti non vedono l’ora di vedere, arriva anche la notizia che finalmente la serie arriverà anche nel Belpaese.

La divisione Warner Italia assieme a Mediaset ha infatti annunciato che, come per le altre serie dell’Arrowverse, Superman & Lois arriverà su Italia 1, canale del digitale terrestre, a partire da oggi 16 Luglio 2022. La premiere italiana comprenderà i primi 3 episodi e verranno trasmessi a partire dalle 21:20.

Per annunciare la cosa il canale Mediaset ha rilasciare tre spot in italiano che potete vedere comodamente qui sotto:

Superman & Lois, stagione 1 episodio 1: A Smalllville – Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a devastare Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzar via la razza umana, il Supereroe più famoso del mondo, l’Uomo di Acciaio, alias Clark Kent e la più famosa giornalista dei fumetti, Lois Lane, si trovano davanti una tra le più grandi sfide di sempre – affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complicazioni che implica l’essere genitori che lavorano nella società di oggi. A complicare il già spaventoso compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois debbono anche preoccuparsi dell’eventualità che i loro figli Jonathan e Jordan possano, crescendo, ereditare i superpoteri kryptoniani del padre. Tornai a Smallville per gestire gli affari della famiglia Kent, Clark e Lois rincontrano Lana Lang, funzionaria della banca locale che è stata anche il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing, capo dei vigili del fuoco.

Superman & Lois, stagione 1 episodio 2: Eredità – Mentre si abituano alle loro nuove vite a Smallville, Lois e Clark prendono una decisione importante riguardo a uno dei loro figli.

Superman & Lois, stagione 1 episodio 3: I vantaggi del non fare nulla da tappezzeria – Clark racconta a Jordan e Jonathan parte della sua storia kryptoniana durante una colazione di famiglia.

Clark Kent/Superman e Lois Lane tornano a Smallville per affrontare una delle missioni più difficili dei nostri tempi: essere genitori. Devono infatti crescere i due figli Jonathan e Jordan, in attesa di scoprire se erediteranno i poteri del padre. Ma due malvagi incombono nella loro vita e metteranno a dura prova i superpoteri ormai assopiti. Serie tv diretta da Lee Toland Krieger e Norma Bailey, nel cast ci sono Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Alex Garfin, Jordan Elsass, Inde Navarrette, Adam Rayner, Erik Valdez.

