Superman & Lois potrebbe aver già ricevuto un ordine di serie nonostante i ritardi nella produzione

Mentre continuano le preoccupazioni per il Coronavirus, e l’impatto che avrà sull’industria dell’intrattenimento, arrivano buone nuove dal fronte televisivo DC.

Negli ultimi giorni, le uscite dei film sono state ritardate, la produzione di vari progetti cinematografici e televisivi è stata interrotta e grandi riunioni come convegni sono stati annullati o ritardati nello sforzo di arrestare la diffusione dell’epidemia. Mentre l’impatto a lungo termine degli arresti è un po’ un mistero, a quanto pare non hanno scoraggiato la DC dal proporre il pilota della sua nuova, Superman & Lois.

Un nuovo rapporto di Deadline (via CB) lascia intendere che la serie spin-off dell’Arrowverse potrebbe finire la sua produzione in serie una volta terminato lo stop a causa del Coronavirus.

“Alcuni di loro, tra cui Call Me Kat, The Big Sky e Superman & Lois, erano in programma per la produzione del pilota, con poi una pausa per valutare la produzione di una serie”, osserva il rapporto. “A quanto pare però la maggior parte degli spettacoli passerà direttamente alla produzione in serie.”

Questo è un grande cambiamento per questi progetti. Proprio la scorsa settimana, Elizabeth Tulloch è passata sui social media per condividere la foto di copertina della sceneggiatura del pilota di Superman & Lois, poiché la produzione del pilota doveva iniziare alla fine di questo mese.

Tuttavia, a causa dell’epidemia di COVID-19, è possibile che non la produzione non si svolga esattamente come previsto. Così come è stata interrotta la produzione di The Flash e di Riverdale, entrambi girati a Vancouver.

