Superman & Lois: Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch anticipano l’arrivo di altri flashback

Nella premiere di Superman & Lois, i fan sono stati entusiasti di vedere il Superman di Tyler Hoechlin tornare a una delle sue prime missioni come l’Uomo d’Acciaio.

Abbiamo visto per la prima volta un costume diverso per Superman, in rimando al design dei celebri cortometraggi animati di Max Fleischer realizzati per la sala cinematografica, con assieme anche una posa che rimandava alla copertina di Action Comics #1.

È probabile che i fan continueranno a chiedere di più – e quindi durante le conversazioni con Hoechlin e la co-protagonista Bitsie Tulloch questa settimana, Comicbook si è assicurato di chiedere se esiste la possibilità di vedere altri flashback. Dopotutto, in The Flash, hanno stabilito che Superman e Black Lightning sono attivi da molto più tempo di altri supereroi nella timeline ricostituita dell’Arrowverse.

L’episodio della prossima settimana probabilmente giocherà con alcuni flashback di tipo diverso: l’episodio, intitolato “Heritage”, presenterà il debutto della star di Braveheart, Angus MacFadyen, nei panni di Jor-El, il padre di Superman, che aiuterà l’Uomo d’Acciaio a trovare risposta ad alcune nuove domande circa i suoi figli. E come sottolineano negli ultimi momenti del pilot, ne hanno in abbondanza, avendo appena appreso che il loro padre è Superman.

“Penso che sia probabilmente giusto dire che lo cambieremo per farlo funzionare”, ha detto Hoechlin a ComicBook. “Penso che il fulcro di tutto questo sia la famiglia, e penso molto a come occuparmi di quello, a come si comporterebbe da padre verso i suoi figli – ricordando com’era avere quell’età e vivere quei momenti di riflessione. Quindi penso che sia probabilmente sicuro di dire che continueremo a vedere come il suo presente lo riporta al suo passato.”

Tulloch è stata un po’ più aperta con i dettagli, ma non ha condiviso nulla che possa suggerire l’arrivo di altri closer-look al passato costume di Superman.

“Ci sono stati alcuni flashback nell’episodio uno e due e poi ci saranno altri flashback”, ha scherzato Tulloch. “Ci sono alcuni flashback nelle sceneggiature che ho letto finora, circa la storia delle origini di Clark, ma non ho visto cose più specifiche oltre ai brevi flash del loro primo incontro, e poi si sposano. Immagino lungo la strada, ne vedremo sicuramente un po’.”

Qui sotto potete vedere la sequenza d’apertura della puntata, ed al minuto 1:19 la resa del costume del Superman della Golden age:

