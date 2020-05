Superman & Lois: Wolé Parks si unisce al cast nel ruolo di The Stranger

Secondo quanto riferito, Wolé Parks si è unito alla serie di prossima uscita Superman & Lois del network The CW come un personaggio chiamato The Stranger.

È stato annunciato a ottobre che una nuova serie televisiva su Superman era in fase di sviluppo per l’Arrowverse, incentrata su L’Uomo D’Acciaio di Tyler Hoechlin e la Lois Lane di Elizabeth Tulloch. Superman & Lois è l’ultima serie televisiva nata dall’Arrowverse ed è stata recentemente ordinata direttamente in serie con 13 episodi in programma.

Oltre a Hoechlin e la Tulloch, nello show reciteranno anche Emmanuelle Chriqui nel ruolo di Lois Lane, Jordan Elsass e Alexander Garfin nel ruolo dei figli adolescenti di Clark / Superman e Lois, Jonathan e Jordan, che si ritiene siano gemelli. Jonathan di Elsass è pulito, modesto e di buon cuore, con un atteggiamento stravagante che in qualche modo non sembra datato. Il Jordan di Garfin è incredibilmente intelligente, ma il suo temperamento irrequieto e l’ansia sociale limitano le sue interazioni con le persone, e di conseguenza, Jordan preferisce trascorrere la maggior parte del suo tempo libero da solo, giocando ai videogiochi.

Scritto da Helbing, basato sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois ruota attorno al supereroe Superman e alla giornalista Lois mentre affrontano lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall’essere genitori che lavorano nella società di oggi.

Il pilota sarà scritto e prodotto esecutivamente da Todd Helbing (The Flash), Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns serviranno anche come produttori esecutivi del progetto dei Berlanti Productions in associazione con Warner Bros. Television.

