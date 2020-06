Superman: Man of Tomorrow, ecco il trailer del nuovo DC Animated Movie

Dop una serie d’immagini promozionali comparse online, possiamo finalmente mostrarvi il trailer di Superman: Man of Tomorrow, che riporta l’azzurrone ancora una volta nel mondo dei film animati targati DC, ma questa volta con uno stile di disegno nuovo.

Il film, molto vicino alla nota mini-serie Superman: Alieno Americano, presenta anche personaggi come Lobo, Lex Luthor e Martian Manhunter, come anche alcuni momenti salienti come il primo incontro con la giornalista, e suo futuro amore, Lois Lane, e alcuni discorsi con i suoi genitori adottivi, Jonathan e Martha Kent.

In Superman: Man of Tomorrow, “il tirocinante del Daily Planet, Clark Kent, porta l’apprendimento a nuovi estremi quando Lobo e Parasite puntano gli occhi su Metropolis”, secondo la sinossi ufficiale.

Darren Criss (Hollywood, Midway) è il protagonista Clark Kent, mentre Zachary Quinto di Star Trek e Heroes interpreta il suo nemico, Lex Luthor. Criss non è estraneo agli adattamenti della DC Comics, essendo apparso in Supergirl e The Flash come il supercattivo conosciuto come Music Meister.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...