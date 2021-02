Superman: Ta-Nehisi Coates sta scrivendo un nuovo film prodotto da JJ Abrams

Stando ad un report di Shadow and Act, (poi confermato anche da Deadline) che dice di aver appreso esclusivamente la notizia da fonti interne allo studio, Ta-Nehisi Coates sta scrivendo un film di prossima uscita con protagonista Superman per la DC Films e la Warner Bros. Pictures.

Il film è agli inizi del processo di sviluppo senza una data di inizio o una data d’uscita. JJ Abrams è settato per produrre il lungometraggio con il suo marchio Bad Robot assieme ad Hannah Minghella. Fra le informazioni non è indicato ancora alcun regista alla direzione del film, e i dettagli della trama rimangono nascosti. Inoltre, la ricerca di un attore per interpretare Kal-El / Superman non è ancora iniziata.

“Essere invitato nel DC Extended Universe da Warner Bros., DC Films e Bad Robot è un onore”, ha detto Coates in una dichiarazione ricevuta da Shadow and Act. “Non vedo l’ora di aggiungere in modo significativo qualcosa all’eredità dell’eroe più iconico d’America”.

Abrams, in una dichiarazione sempre fatta esclusivamente al sito, pare aver detto:

“C’è una nuova, potente e commovente storia di Superman ancora da raccontare. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con il geniale Mr. Coates per contribuire a portare quella storia sul grande schermo, e siamo più che grati al team della Warner Bros. per l’opportunità.”.

In ultimo Toby Emmerich, presidente del Warner Bros. Pictures Group, ha aggiunto: “Between the World and Me di Ta-Nehisi Coates ha aperto una finestra e ha cambiato il modo in cui molti di noi vedono il mondo. Siamo fiduciosi che la sua interpretazione di Superman darà ai fan un modo nuovo ed emozionante di vedere l’Uomo d’Acciaio“.

Acclamato autore, saggista, giornalista e scrittore, Coates è l’autore dei libri bestseller The Beautiful Struggle, We Were Eight Years in Power e Between The World And Me, che ha vinto il National Book Award nel 2015. Il suo primo romanzo, The Water Dancer, è stato rilasciato nel settembre 2019. Coates ha anche scritto la serie di fumetti di Black Panther e Captain America per Marvel Comics.

