Superman: The Man Of Tomorrow, una nuova clip vede Lobo affrontare Superman

Una nuova clip dal film d’animazione in uscita Superman: The Man of Tomorrow mostra Clark Kent combattere il cacciatore di taglie intergalattico, Lobo.

Dopo la fine della precedente serie di film d’animazione DC con Justice League Dark: Apokolips War, Superman: The Man of Tomorrow cerca di esplorare un nuovissimo universo di personaggi. E una clip nuova di zecca vede Clark Kent combattere Lobo a Metropolis, con il cacciatore di taglie cosmico che mostra come usa alcune delle sue armi cosmiche contro il kryptoniano.

I fan hanno visto Lobo l’ultima volta nella seconda stagione della serie TV Krypton, interpretato da Emmett Scanlan. Performance memorabile.

La nuova clip arriva per gentile concessione di ComicBook e mostra Lobo (doppiato da Ryan Hurst di The Walking Dead) mentre affronta Clark a mezz’aria. Chiaramente questo combattimento ha luogo prima che il kryptoniano indossi l’iconico costume blu e rosso, poiché indossa una giacca e jeans con un set di occhiali per proteggere la sua identità. Lobo non è l’unico personaggio intergalattico che appare nel film, poiché anche Martian Manhunter ha un ruolo al fianco di Superman. La nuova clip cattura perfettamente parte dell’eccentrico stile di combattimento di Lobo, mentre spara un’ondata di insetti all’eroe.

Dai un’occhiata a Lobo in Superman: The Man of Tomorrow qui di seguito.

