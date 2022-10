Superman: un rumor proveniente da un insider lascia intendere il ritorno di Cavill grazie a Dwayne Johnson

Henry Cavill e i suoi fan hanno sostenuto per molto tempo il suo ritorno nei panni del Superman del DCEU, ma è solo ora che sembra che la star di Man of Steel possa effettivamente prendere il mantello dal suo armadio e indossarlo di nuovo.

Supes è stato visto l’ultima volta in Justice League di Zack Snyder del 2021, che ha lasciato totalizzato una serie di critiche positive rispetto al pessimo film rilasciato nel 2017. Al di fuori dei film della Justice League, il Superman di Cavill è apparso solo in un film diverso dal suo, Batman v Superman: Dawn of Justice. È quasi apparso in Shazam, ma un sosia senza volto ha preso il suo posto a causa dell’incapacità della Warner di determinare il futuro di Cavill come eroe.

Molte voci hanno suggerito che Dwayne “The Rock” Johnson abbia sentito il grido dei fan che vogliono Cavill di nuovo nel DCEU, stuzzicando costantemente la major per far si che potesse tornare, e stando ai rumor (ovviamente non verificati), Superman apparirà proprio in Black Adam.

Poiché si dice che il nuovo film The Flash sia un gigantesco reset per i film DCEU, che creerà un nuovo piano cinematografico che non si preoccuperà del mucchio di tentativi falliti prima di questo, alcuni fan sono preoccupati che questo segnerà la fine del tempo di Cavill nei panni di Superman.

Ora, un insider del settore sta invece rafforzando l’idea, sostenendo che Cavill è tornato in grande stile come il kryptoniano preferito dai fan. Ovviamente vi raccomandiamo di prendere il tutto con le pinze, nessun insider può sostituirsi alle notizie vere rilasciate dalle major.

L’insider David Faraci parrebbe aver rivelato nel suo podcast “Marvelvision” che alcune prove “dietro le quinte” suggeriscono che la Warner sta realizzando un altro film di Superman con Henry Cavill a causa delle pressioni di Dwayne “The Rock” Johnson.

Quando gli è stato chiesto di fornire maggiori dettagli, Faraci ha spiegato che Johnson “ha fatto pressioni sulla Warner e li ha fatti andare a chiamare Henry Cavill”, affermando che l’attore di Black Adam sta facilitando “un nuovo accordo con Henry Cavill, che comprenderà un nuovo film su Superman”.

