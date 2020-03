Supernatural: ritardata l’uscita dei nuovi episodi dell’ultima stagione a causa del Coronavirus

Se i fan non sapessero niente di di più, potrebbero pensare che l’ultima stagione di Supernatural sia in qualche modo maledetta dato che il suo ultimo blocco di puntate è stato fermato.

A quanto pare, sembra che l’ultima stagione stia ritardando indefinitamente il rilascio di tutti gli episodi futuri a causa dell’ascesa del Coronavirus.

L’annuncio arriva per gentile concessione di Andrew Dabb che ha confermato che l’episodio di Supernatural di stasera sarà l’ultimo in uscita per qualche tempo. Il produttore esecutivo ha dato ai fan un avvertimento, dato che lo spettacolo si sarebbe dovuto concludere a maggio, ma un ritardo nel programma potrebbe cambiare tutto.

(Due to the shutdown, this will be our last episode for awhile. Stay well, stay safe, and we'll see you on the other side.)

— Andrew Dabb (@andrewdabb) March 23, 2020