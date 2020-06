Svelate le date d’uscita italiane di Tenet e Wonder Woman 1984

Dopo che la data americana è stata spostata trovando spazio la dove Wonder Woman 1984 aveva lasciato il posto libero, a quanto pare è trapelata anche la data d’uscita italiana.

Secondo quanto riferito da E-Duesse, la Warner Bros. Entertainment Italia ha fissato la data d’uscita cinematografica dell’ultimo film di Christopher Nolan, Tenet, e del sequel della pellicola DC Films, Wonder il 3 agosto e il 1 ottobre 2020.

Alla fine di maggio, Warner Bros. pubblicò un nuovo trailer di Tenet, che evitò di menzionare la data d’uscita del film. Ciò ha dato alla gente l’impressione che lo studio stesse soppesando un possibile ritardo mentre la situazione pandemia evolveva. Poi ufficialmente, il film è rimasto in programma per luglio, ma ora il cambiamento previsto è avvenuto.

Stando a quanto vi avevamo detto e avevamo previsto, Tenet sarebbe stato spostato, e ciò si sarebbe rivelato difficile a causa del numero di titoli di alto profilo previsti per questo autunno e inverno. La crisi sanitaria è ancora una situazione estremamente viva, con una serie di variabili sconosciute. Inoltre, man mano che gli stati iniziano lentamente a ripartire con le proprie attività, esiste una possibilità realistica che ci sarà un aumento di nuovi casi in alcune aree. Pensavamo che, per quanto tutti vorrebbero vedere Tenet sul grande schermo a luglio, il rischio fosse molto elevato e non è necessario, ma Warner a quanto pare non la pensava così, vista anche la riapertura dei cinema.

Quando l’epidemia di COVID-19 è peggiorata a marzo, la data di uscita di Tenet sembrava essere lontana, ma al momento della stesura di questo articolo manca poco, quindi alla fine è andato tutto bene, anche se non per Wonder Woman.

