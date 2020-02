Syfy ha ordinato 10 episodi della serie Day of the Dead ispirata al film di George A. Romero

Il network Syfy ha dato un ordine di 10 episodi per la serie Day of the Dead, basata sul classico film di zombi di George A. Romero, da Cartel Entertainment (Creepshow ); e The Surrealtor di Blue Ice Pictures (Ginny e Georgia). Entrambi gli show dovrebbero andare in onda su Syfy nel 2021.

L’ordine di Day of the Dead segue l’impostazione straight-to-series del network di un altro classico film horror, Chucky, mentre la rete continua ad espandere la sua lista horror. Syfy ha investito in contenuti di fascia alta, concentrandosi su spettacoli più “spigolosi”, più giovanili e politicamente scorretti tra cui adattamenti di fumetti.

Anche la rete via cavo NBCUniversal, che sta spingendo verso l’animazione, ha sempre di più puntato su ordini straight-to-series contro la solita serie di episodi pilota: Vagrant Queen, basato sul fumetto e prodotto anche da Blue Ice Pictures, Chucky, Day of the Dead e The Surrealtor.

Questo è iun punto di svolta per il network e un cambiamento radicale nel loro modo di proporre contenuti. Probabilmente il tutto è fuori dalla loro esperienza con la cancellazione prematura delle serie, infatti per esempio, di recente nessuno dei due episodi pilota più recenti rilasciati da Syfy, Cipher dell’anno scorso e (Future) Cult Classic, hanno generato delle serie.

