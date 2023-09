Sylvester Stallone e Jason Statham non bastano: I Mercenari 4 smontato dai fan! Ecco le prime reazioni al film

Il destino dei Mercenari è stato sigillato il 21 settembre, quando il quarto capitolo di questa saga d’azione epica ha fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche. Con un cast che vanta nomi come Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e l’iconico Sylvester Stallone, insieme a Curtis “50” Jackson e la seducente Megan Fox nel ruolo di protagonista femminile, ci si sarebbe aspettati una tempesta di azione e intrattenimento senza rivali.

Tuttavia, il verdetto degli spettatori e dei critici è stato tutto tranne che entusiasta. Le prime reazioni al film hanno deluso coloro che speravano in un’epica impresa cinematografica. Ma cosa dicono esattamente i fan e i critici? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Fan imbestialiti: salvato Sylvester Stallone, no agli effetti speciali

Tra i commenti delusi e le aspettative non soddisfatte, emerge una voce che si fa strada nella folla, e quella voce appartiene a Sylvester Stallone. Nonostante le critiche spietate rivolte a “I Mercenari 4”, Stallone sembra aver resistito all’onda di delusione. Tuttavia, la sua sola presenza non può sollevare un film che sembra essere stato sabotato dalle sue stesse scelte.

Uno degli spettatori, Hunter Bolding, esprime apertamente la sua delusione: “Beh, sono rimasto molto deluso da I Mercenari 4. Effettua una decisione assolutamente sciocca proprio all’inizio del film e continua con una sceneggiatura debole. Tony Jaa e Jason Statham fanno il grosso del lavoro per rendere questo film a malapena guardabile. Aveva bisogno di più potenza di fuoco.”

Phil Roberts, un altro critico disincantato, offre una valutazione altrettanto tagliente: “Purtroppo, I Mercenari 4 è un sequel sufficiente ma istantaneamente dimenticabile che diluisce la formula che ci ha portato ad apprezzare la saga. Effetti speciali in CGI mediocri, interpretazioni inerti e una trama sottile che vanno a ostruire i divertenti momenti di azione sparsi qua e là. Una grande occasione sprecata.”

Secondo Bitesize Breakdown, I Mercenari 4 sembra aver perso il suo incantesimo, diventando così il capitolo più debole della serie. La mancanza di stelle e di umorismo evidenzia una direzione sbagliata che sta prendendo la saga.

I pareri positivi

Nonostante queste critiche, Sean Patrick Kellu sembra voler gettare un po’ di luce positiva sulla situazione: “L’embargo sui social media è scaduto, quindi ora posso dire che ho visto I Mercenari 4. Non è certo il miglior film della saga (quello rimane il secondo), ma è comunque un film d’azione divertente che trae vantaggio dalla classificazione Vietato ai minori.”

Mentre i pareri negativi dominano il panorama, alcuni hanno ancora parole gentili per il film. Jeff Schwartz, per esempio, ha dichiarato: “I Mercenari 4 è stato fantastico! Un film divertente. Jason Statham deve aver ucciso qualcosa come almeno 1000 persone. Il cast è eccezionale. Megan Fox e Tony Jaa sono stati davvero bravi. Potrebbe esserci un altro film nella saga per chiuderla. Riportate in scena questo cast per il prossimo film!”

E ora tocca a te, cosa ne pensi di I Mercenari 4? Hai visto il film? Condividi le tue opinioni e unisciti al dibattito.