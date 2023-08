Sylvester Stallone stroncato dalla critica: svelato il film peggiore dell’attore

In un mondo in cui l’eco dei motori si scontra con i fruscii del passato, Sylvester Stallone emerge come un’icona sospesa nel tempo in “Driven”. Tuttavia, in questa corsa sfrenata attraverso il tempo, emergono interrogativi scomodi che mettono a dura prova la presenza magnetica di Stallone sul grande schermo. Diretto dal talentuoso ma altalenante Renny Harlin, il film si rivela un rifugio controverso di ambizioni artistiche e scelte creative discutibili. Una fusione esplosiva tra l’autobiografico e l’irreale, “Driven” cerca disperatamente di conciliare la storia di Stallone con una trama che si srotola a velocità supersonica.

Il tentativo di Stallone di dar vita a un personaggio rivelatore nella forma di Driven è un esempio tanto ammirevole quanto confuso. Attraverso uno specchio che riflette tanto l’uomo quanto il mito, il film si erge come un ponte ardito tra il passato e il futuro dell’attore. Tuttavia, come le scintille che si sprigionano quando due veicoli collidono a tutta velocità, “Driven” non è immune dalle tensioni interne. La trama si contorce e si dibatte come un pilota in difficoltà in una curva serrata, cercando di bilanciare un triangolo amoroso turbolento con le corse che sfrecciano nei circuiti. L’energia infiammata di Stallone, che si riflette in modo innegabile nell’intensa performance, non riesce a tenere il passo con le scelte narrative che si svelano troppo complesse per i loro stessi ingranaggi.

Drift verso laconfusione: Sylvester Stallone al volante in Driven

Quando la velocità si scontra con la drammaticità, emerge “Driven”, un esperimento audace ma incerto nella filmografia di Sylvester Stallone. Nel tentativo di tracciare un percorso ricco di emozioni attraverso le corse ad alta intensità, il film si addentra in territori che spesso confondono più che illuminare. Stallone, sia nelle vesti di attore che di scrittore, lotta per mantenere il controllo mentre la trama sfreccia attraverso curve inaspettate. Renny Harlin, il regista dietro l’opera, affonda il piede sull’acceleratore dell’azione, ma a volte si perde nei meandri della sua stessa ambizione.

La potenza magnetica di Stallone brilla attraverso lo schermo, come un faro di nostalgia e promesse non mantenute. Tuttavia, nonostante gli sforzi titanici dell’attore, il film trabocca di eccessi che spesso scavalcano i confini della plausibilità. L’equilibrio tra la trama e l’azione si sgretola, lasciando spazio a una serie di esplosioni cinematografiche e sviluppi romantici che sembrano più adatti a una telenovela che a un dramma sportivo. Come il motore di una macchina che fatica a partire, “Driven” si sforza di trovare la giusta marcia, ma finisce per inciampare tra la confusione delle proprie ambizioni.