Synchronic: ecco il trailer del nuovo thriller / sci-fi con Anthony Mackie e Jamie Dornan

I registi indipendenti Aaron Moorhead e Justin Benson hanno generato un seguito di culto con il loro folgorante film fantascientifico del 2017 “The Endless”, un acclamato viaggio nella mente che rimane uno dei migliori indie disponibili per lo streaming su Netflix.

Ora il duo torna con stelle più grandi in “Synchronic“. Il nuovo progetto di Moorhead e Benson vede protagonisti Anthony Mackie e Jamie Dornan in un misterioso omicidio che piega la realtà, e che è stato uno dei fiori all’occhiello del Tribeca Film Festival del 2019. Il cast di supporto include Katie Aselton e Ally Ioannides.

La sinossi ufficiale di “Synchronic” recita: “Quando i paramedici di New Orleans e i migliori amici di vecchia data Steve (Mackie) e Dennis (Dornan) sono chiamati a indagare su una serie di bizzarri e raccapriccianti incidenti, lo attribuiscono al misterioso, nuovo farmaco trovato sulla scena. Ma dopo che la figlia maggiore di Dennis è improvvisamente scomparsa, Steve si imbatte in una terrificante verità sul presunto farmaco psichedelico che sfiderà tutto ciò che sa sulla realtà e il flusso del tempo stesso”.

Mentre Well Go USA ha annunciato all’inizio di questo mese che avrebbe portato “Synchronic” nelle sale cinematografiche a ottobre, i registi Moorhead e Benson hanno rilasciato una dichiarazione congiunta ai social media denunciando la decisione di mettere il loro film al cinema durante la pandemia di coronavirus.

“Vogliamo essere molto chiari: al momento della stesura di questo articolo, personalmente non andremmo in un cinema al chiuso, quindi non possiamo incoraggiarvi a farlo”, hanno scritto i registi. “Per noi, non si tratta solo di sentirci al sicuro in un teatro, ma anche della comunità scientifica che indica che gli spazi chiusi come i cinema sono ancora un pericolo per la diffusione del COVID-19.”

I registi preferiscono che gli spettatori utilizzino l’opzione drive-in, aggiungendo: “Se andrete a vederlo in un cinema al coperto, per favore aderite a tutte le linee guida. Amiamo e ci manca l’esperienza cinematografica, quindi lavoriamo insieme per fermare la diffusione del virus. Siamo infinitamente grati a chiunque guardi i nostri film, così come a tutti coloro che ci hanno lavorato, e vogliamo che tutti voi rimaniate il più sani possibile durante questi tempi senza precedenti“.

Il film arriverà nei cinema e nei drive-in il 23 ottobre. Guarda il trailer ufficiale qui sotto.

