Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars scritto dalla sceneggiatrice di 1917

Come comunicato sul sito ufficiale, Taika Waititi, vincitore dell’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata per Jojo Rabbit e l’acclamato regista dell’episodio finale della prima stagione di The Mandalorian, dirigerà e scriverà un nuovo film di Star Wars per il cinema.

A sviluppare la sceneggiatura di Waititi sarà il candidato all’Oscar Krysty Wilson-Cairns (1917, Last Night in Soho), che ha ricevuto un BAFTA Award per il miglior film britannico dell’anno nel tre volte vincitore del premio Oscar, 1917.

Inoltre, la scrittrice nominata agli Emmy, Leslye Headland (Russian Doll, Bachelorette) sta attualmente sviluppando una nuova serie senza titolo di Star Wars per Disney +.

Headland scriverà, produrrà e fungerà da showrunner per la serie, che si aggiunge a un elenco crescente di storie dell’universo di Star Wars per la piattaforma di streaming Disney +, tra cui The Mandalorian, ora nella fase di post-produzione della seconda stagione, e altre due serie precedentemente annunciate: una basata sulla vita di Cassian Andor prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, e un altra sulle avventure di Obi-Wan Kenobi tra Star Wars: La Vendetta dei Sith e Star Wars: Una Nuova Speranza.

Le date di uscita dei progetti di Waititi e Headland non sono state ancora annunciate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...