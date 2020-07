Taika Waititi ha confermato che sta scrivendo un nuovo film di Star Wars

Lucasfilm ha confermato all’inizio di quest’anno che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film di Star Wars, che scriverà con Krysty Wilson-Cairns, e il cineasta che ha recentemente confermato di aver iniziato il processo di scrittura del nuovo film.

Dato che la produzione di film e programmi TV in tutto il mondo è stata interrotta a causa della pandemia di coronavirus, non è chiaro quando il pubblico può effettivamente aspettarsi di vedere la produzione cominciare, poiché è possibile che in questo momento ci sia un brainstroming di idee e concept per il nuovo film.

Durante una recente intervista con la BBC, quando è emerso l’argomento di Star Wars, Waititi ha confermato: “Stiamo scrivendo“.

Il regista ha anche scherzato sull’ambigua natura della discussione a proposito di lui e Star Wars, poiché l’intervistatore ha semplicemente sollevato l’argomento e sperato in un qualsiasi tipo di leak sul suo film.

Dopo aver dimostrato quanto bene potesse gestire un importante film in franchise con Thor: Ragnarok, seppur a molti non sia piaciuto, si è avventurato nella galassia lontana, lontana come regista di un paio di puntate della prima stagione di The Mandalorian. I suoi sforzi hanno impressionato il pubblico, portando i fan a chiedersi se potremmo mai ottenere un lungometraggio diretto dal regista, anche se ha a lungo messo in dubbio che un tale sforzo si stesse verificando.

Nel 2017, Waititi ha ponderato se avrebbe mai girato un film di Star Wars, scherzando su Twitter che gli piaceva completare i suoi film, uno spaccato di quanti registi si erano separati dai loro film dopo essere stati assunti. Quando gli è stato chiesto di tali commenti in una successiva intervista, ha chiarito che crede che si sarebbe licenziato da una produzione del genere, piuttosto che tentare di insultare la Lucasfilm.

Col passare del tempo, Waititi ha offerto osservazioni più promettenti sullo sviluppo potenziale di un film di Star Wars.

