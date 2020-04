Taika Waititi ha rivelato alcuni dettagli di Thor: Love and Thunder

Taika Waititi ha rivelato alcuni dettagli sul suo prossimo film Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, su Instagram con un paio delle sue star di Thor: Ragnarok.

Tessa Thompson e Mark Ruffalo si sono uniti al regista giovedì sera mentre ha organizzato una festa per Ragnarok su Instagram Live.

Lo sfarzoso Ragnarok di Waititi ha portato Thor ad approcci comici che alcuni hanno apprezzato, mentre altri no, e nello spazio mentre si imbatteva nella dura guerriera alcolizzata Valchiria (Thompson) e il suo amico scomparso Hulk (Ruffalo). L’attesissimo Love and Thunder riunirà Thor e Valchiria dopo gli eventi di Avengers: Endgame e uscirà il 18 febbraio 2022.

“È come se dei bambini di 10 anni ci dicessero cosa dovrebbe esserci in un film, e dicessimo si ad ogni singola cosa“, ha detto Waititi della premessa di Love and Thunder. Ha aggiunto che ci sono circa cinque bozze della sceneggiatura del film e Thompson, il suo primo ospite, ha letto l’ultima.

Quando Love and Thunder è stato annunciato al Comic Con di San Diego dell’anno scorso, è stato anche rivelato che la Valchiria di Thompson sarebbe stata una delle prime eroine LGBTQ dell’universo Marvel. Come nuova leader degli Asgardiani, sta cercando una regina, e Thompson ha chiesto se anche Korg, l’alieno roccioso interpretato da Waititi, avrebbe anche un interesse amoroso.

Waititi ha detto che Korg rimarrà single perché era “profondamente innamorato e ha perso quell’amore tempo fa… non si sente abbastanza coraggioso da ritrovare l’amore”. Ha aggiunto che i fan della Marvel impareranno di più sulla razza aliena di cui gfa parte, e che appariranno Space Sharks, creature dei fumetti.

Il regista non ha fornito alcuna informazione sul personaggio di Christian Bale nel film in uscita e ha confermato che l’eroe galattico, Silver Surfer, non sarà stato nel film. Inoltre non ha rilasciato alcun commento su se il Loki di Tom Hiddleston, che ha il suo show Disney +, tornerà dai morti per il film.

Ruffalo in seguito ha sostituito Thompson nel video su Instagram, ma lui e Waititi hanno scherzato e giocato con la funzione video a schermo diviso.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...