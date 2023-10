Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta scompare dal palco: l’incidente spaventa tutti, ecco chi la sostituisce!

Incredibile colpo di scena nel mondo dello spettacolo! Maria Teresa Ruta, l’iconica conduttrice e volto noto della televisione, è stata costretta a farsi da parte nel tanto atteso appuntamento con Tale e Quale Show 2023. Ma cosa è successo di così grave per costringere la regina del piccolo schermo a cedere il passo?

Il dramma di Maria Teresa Ruta: l’infortunio che ha cambiato tutto

Le prove per l’episodio tanto atteso di Tale e Quale Show hanno portato con sé un terribile infortunio per Maria Teresa Ruta. Le voci provenienti dai corridoi dietro le quinte rivelano che la regina della televisione si è fratturata una costola, un colpo durissimo per i fan che aspettavano con ansia di vederla brillare sul palco del programma.

Chi prenderà il suo posto? Guenda Goria si prepara a brillare!

Con l’indisponibilità di Maria Teresa Ruta, il dilemma è stato chi potrebbe sostituire la conduttrice in modo adeguato. La risposta a questo enigma è sorprendente: la figlia di Ruta, Guenda Goria, si prepara a varcare il palcoscenico del programma per indossare i panni dell’eclettica Elettra Lamborghini.

Maria teresa Ruta nei panni di Sylvie Vartan durante la durante la prima puntata della nuova stagione della trasmissione televisiva Tale e quale Show in onda su Rai Uno, Roma 22 settembre 2023 (foto ANSA)

Un confronto madre-figlia che promette scintille e sorprese! Tale e Quale Show si appresta a vivere una delle serate più emozionanti della stagione.

Sul palco di Tale e Quale Show: le imitazioni che ti lasceranno a bocca aperta!

Ma veniamo alle anticipazioni riguardo alle performance della prossima puntata. Il palco di Tale e Quale Show vedrà le stelle dello spettacolo trasformarsi in icone della musica. Jo Squillo si metterà nei panni di Annie Lenox, mentre Ginevra Lamborghini incarnerà Elodie. Alex Belli si calerà nella parte di Mr. Rain, mentre Pamela Prati emulerà Renato Zero.

Scialpi darà il meglio di sé nei panni di Nick dei Cugini di Campagna, mentre la coppia formata da Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Pino Insegno ci farà ballare con l’energia dei Village People. Jasmine Rotolo sarà un’affascinante Rihanna, mentre Luca Gaudiano ci stupirà con la sua interpretazione di Hozier.

Lorenzo Licitra farà rivivere Alex Baroni, mentre Ilaria Mongiovì si trasformerà nella sensuale Shakira. E, naturalmente, Guenda Goria sostituirà la mamma, Maria Teresa Ruta, con la sua versione di Elettra Lamborghini. Non perdete questa serata spettacolare e carica di emozioni! Tale e Quale Show vi aspetta con un cast stellare che vi lascerà a bocca aperta.