Tales from the Loop: in che epoca è ambientata la serie esattamente?

Tales from the Loop di Amazon ha seguito le storie di diversi residenti di Mercer, Ohio, mentre attraversano dei loro personali viaggi d’introspezione avviati da un qualche frammento di tecnologia anacronistica – ma in quale epoca è stato effettivamente impostato lo show?

Leggi anche: spiegazione delle metafore e degli oggetti tecnologici presenti in ogni puntata

Il dramma di fantascienza si basa sui dipinti dell’artista svedese Simon Stålenhag. Le sue opere hanno anche generato un gioco di ruolo da tavolo del 2017, da cui lo spettacolo ha anche tratto ispirazione. Tales From The Loop è stato sviluppato da Nathaniel Halpern, che in precedenza aveva scritto episodi di Legion e The Killing. Sebbene Mercer apparisse ordinaria, la città fu fondata come sede del Mercer Center for Experimental Physics – conosciuto localmente come il Loop. Fondato da Russ Willard (Jonathan Pryce), l’istituto sotterraneo condusse numerosi esperimenti sotto il mantra per rendere possibile l’impossibile.

Sfortunatamente, i risultati di tali esperimenti si sono spesso fatti strada nella vita dei cittadini, con conseguenze spesso tragiche. Una ragazza che indaga sulla scomparsa di sua madre si ritrova trasportata nel futuro e incontra il suo io adulto; due ragazzi si scambiano la vita dopo aver scoperto un dispositivo nel bosco; un’adolescente cerca di far durare un’amore per sempre con un dispositivo che può fermare il tempo; un ragazzo affronta il significato della vita quando viene introdotto in una struttura che predice la durata della stessa; la guardia di sicurezza del Loop cerca l’amore in una dimensione parallela; il resto della famiglia Willard è costretta a riconciliarsi con il passato e a confrontarsi con un presente complesso quando gli ultimi due episodi riuniscono i vari fili.

Dati i viaggi che sfidano il tempo vissuti in diversi episodi di Tales from the Loop, in realtà non esiste una risposta definitiva riguardo alle impostazioni temporali dello show. Tuttavia, c’è molto stilisticamente parlando che suggerisce la serie sia ambientata nei primi anni ’80. Nonostante le cose straordinarie che la tecnologia del Loop consente, hanno tutte uno squisito gusto retrò. Televisori e computer, per esempio, sono molto lontani da ciò che è disponibile nell’era moderna. Lo stesso vale per le radio, giradischi, e i telefoni con tastiera rotante che vengono ancora utilizzati su base domestica. Allo stesso modo, nell’episodio 6 il personaggio di Gaddis viene visto usare un jukebox vecchio stile. Sia esso che le scelte musicali corrispondono agli anni ’80.

Lo spettacolo tocca anche diverse altre epoche. Nel primo episodio, “Loop”, la giovane Loretta (Abby Ryder Fortson) viene vista tornare a casa dopo la scuola. Lungo la strada, passa davanti a un cinema con un cartello che annuncia che Summer With Monika è in proiezione. Quel film particolare è stato diretto da Ingmar Bergman. Sebbene sia stato inizialmente distribuito in tutta la Svezia nel 1953, non si è fatto strada negli Stati Uniti fino al 1955. Data la differenza di età tra Fortson e Hall, le tracce della sequenza temporale hanno collocato l’adulta Loretta (e il resto dei personaggi principali) esattamente nei primi giorni tempi degli anni ’80.

Nell’episodio 8 però le cose prendono una svolta nella direzione opposta. Il figlio di Loretta, Cole, vive il suo viaggio nel tempo. A differenza del suo, tuttavia, Cole si rivela un viaggio di sola andata con diverse tragiche implicazioni. Il primo segno che è saltato in avanti nel tempo arriva quando si sente “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue. La canzone è stata pubblicata negli Stati Uniti nel febbraio del 2002. La fine della stagione 1 di Tales From the Loop quindi fa avanzare ulteriormente la linea temporale – con uno sguardo a Cole nella mezza età.

È facile capire perché Tales from the Loop abbia scelto l’epoca in cui è stata realizzata. Seguendo artisti del calibro di Stranger Things, continua la tendenza alla nostalgia ma rimuove anche le convenienti soluzioni che i telefoni cellulari e Internet potrebbero fornire in alcune situazioni dello spettacolo. Inoltre, gli anni ’80 sono stati anche la cornice del summenzionato gioco di ruolo e dei dipinti dell’artista che ha dato vita a tutto.

Resta da vedere se la stagione 2 di Tales from the Loop tornerà agli anni ’80 o proseguirà con i suoi racconti antologici più in un epoca più vicina a noi.

