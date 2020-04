Tales From The Loop: Matt Reeves parla della serie e della sua genesi creativa

Questi sono tempi insoliti per tutti, incluso Matt Reeves. Meglio conosciuto come il regista di film d’azione e fantascienza come i reboot del Pianeta delle Scimmie, è tornato in televisione come produttore esecutivo della brillante serie di Prime Video, Tales From the Loop (di cui qui potete leggere la nostra recensione).

Leggi anche: lo showrunner sul paragone che alcuni potrebbero fare con Stranger Things

Quello spettacolo, che è stato creato da Nathaniel Halpern e rilasciato di recente, offre una miscela di finzione speculativa e dramma dei personaggi (con Jonathan Pryce) mentre racconta storie intrecciate ambientate in una città che ospita un immenso ed enigmatico impianto scientifico. In un modo non convenzionale, Tales From the Loop è un adattamento dei dipinti dell’artista svedese Simon Stalenhag.

In un’intervista telefonica di martedì, ha detto che era ansioso di tornare al lavoro pur rimanendo consapevole delle priorità più immediate: “Ci sono alcuni momenti in cui ti rendi conto, OK, cosa dobbiamo fare per rendere i nostri cari e le persone che ci teniamo al sicuro?”, ma oltre a questo Reeves ha parlato ulteriormente della creazione di Tales From the Loop e del tocco personale che cerca di portare ai suoi progetti.

Qui sotto potete leggere un estratto dall’intervista col New York Times:

Perché hai deciso di adattare una collezione di dipinti? C’è qualcosa di incredibilmente cinematografico nella visione di Simon. Sono pieni non solo di un senso di meraviglia ma anche di un senso di malinconia. Questo è esattamente ciò a cui ci siamo connessi.” Come hai trasformato quei dipinti in una serie TV? Nathaniel ha visto l’opportunità di fare qualcosa di simile a un film di fantascienza “Winesburg, Ohio”, il libro di Sherwood Anderson, che è uno dei miei libri preferiti. L’idea che ogni capitolo sia un bellissimo racconto autonomo e che quando leggi tutto insieme, si veda una idea generale sul personaggio e sulla crescita di George Willard. Abbiamo parlato molto di “La nostra città”. Jonathan Pryce è come il direttore di scena in “La nostra città” che ti introduce a questi racconti. Stavi cercando di evitare argomenti più pessimisti sull’umanità e sula tecnologia? Fin dall’inizio, l’intento era che non sarebbe stato distopico. Non è mai stato pensato per essere come “The Twilight Zone”. Non abbiamo colpi di scena. C’è una narrativa, ma offre l’opportunità di esplorare attraverso una lente fantascientifica i misteri della nostra vita. Hai sempre desiderato realizzare fantascienza e fantasy? Sono arrivato al genere in ritardo. Quando ho iniziato a girare pensavo di voler fare commedie umanistiche di tipo Ash Ashby. Quell’opportunità non si è mai davvero presentata per me. Ma poi ho scoperto come la superficie del genere possa essere un modo per usare metafore per fare un lavoro molto personale.

Leggi anche: Rebecca Hall e gli aspetti del suo personaggio nella serie

Il progetto è una co-produzione con Fox 21 Television Studios. A proposito della cosa, Albert Cheng, co-responsabile televisivo agli Amazon Studios ha detto: “I dipinti di Simon Stålenhag sono famosi per la loro visione di un paesaggio non troppo lontano ma futuristico. Non vediamo l’ora di portarlo in vita e condividerlo con il nostro pubblico Prime Video”.

Halpern rivestirà il ruolo di showrunner e sarà produttore esecutivo per la serie assieme a Matt Reeves, Adam Kassan e Rafi Crohn. Mark Romanek dirigerà il pilot.

Tales of the Loop di Simon Stålenhag è un progetto finanziato in crow-funding che ha riscosso un notevole successo di pubblico, per via di come coinvolge gli spettatori in un sorprendente viaggio di fantascienza attraverso i vari paesaggi della campagna e delle piccole città in Svezia, ai deserti del Nevada, fino al freddo pungente della Siberia, dove i bambini esplorano e interagiscono con robot, veicoli e macchinari abbandonati, grandi e piccoli, mentre dinosauri e altre creature vagano per le nostre strade e i nostri campi.

I dipinti e le storie di Stålenhag si svolgono in una versione alternativa della Svezia negli anni ’80 e ’90, principalmente nella campagna di Mälaröarna, una serie di isole poco ad ovest di Stoccolma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...