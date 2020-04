Tales From the Loop: Nathaniel Halpern parla di cosa vorrebbe per una seconda stagione

Il meraviglioso Tales From the Loop di Amazon Prime è uscito nel mondo da diverse settimane ormai e ha portato gli spettatori in un inaspettato viaggio di fantascienza ed esistenzialismo.

La serie, ispirata ai dipinti e all’omonimo gioco di ruolo di Simon Stalenhag, segue i cittadini di Mercer, Ohio. Una piccola città del Midwest che si trova attorno al Mercer Center for Experimental Physics, o “The Loop”, Mercer viene afflitto da una serie di fenomeni inspiegabili causati dall’acceleratore di particelle sotto di essa.

La persona più importante con cui parlare di Tales From the Loop è ovviamente Nathaniel Halpern, che è stato il creatore e scrittore della serie. Halpern non è estraneo a questo genere di serie tv, dopo aver lavorato a Legion, Manhattan e Outcast. Ma con Tales From the Loop, Halpern ha creato una trama che è emotiva, sorprendente e legittimamente ottimista.

ComicBook ha avuto la possibilità di chattare con Halpern sul debutto di Tales From the Loop e sulle conseguenze non intenzionali del debutto in serie durante l’attuale pandemia di COVID-19. Nello specifico è stata fatta una particolare domande riguardo la seconda stagione, e su come Legion ha avuto un impatto sulla serie.

“[…] Legion è stata una meravigliosa esperienza per me, per imparare davvero come fare televisione e capire cosa è possibile. Quindi ero pronto a fare un passo avanti e questo è il mio primo spettacolo. Direi che Legion ha avuto una grande influenza, a tal proposito, in me come produttore e scrittore, e nel capire cosa significa rendere bene una storia in televisione, come anche quanto sia difficile essere in grado di risolvere i problemi. Direi anche che Legion ha quella giocosità del “tutto è possibile”, e c’è sempre qualcosa di nuovo dietro ogni angolo. Penso che sia un tipo di approccio che abbraccio in generale, desiderando sempre che quel senso di meraviglia sia mantenuto in vita. Questa è probabilmente un’altra cosa che caratterizza tutti e due gli show.”

E quindi, arrivati alla domanda su se Tales From the Loop potrebbe essere rinnovata per una seconda stagione, allo scrittore è stato chiesto dove vorrebbe portare la serie in una seconda run, sopratutto considerando che con la fine della prima stagione, tutto è possibile.

“La cosa meravigliosa è che The Loop stesso è un dispositivo che genera storie. Ho sempre saputo che dall’inizio c’era questo motore per raccontare un numero apparentemente infinito di storie ambientate in questa città. Ciò che mi affascina è continuare a creare un arazzo e un senso della realtà ancora più grande nella città di Mercer, e conoscere veramente più gente lì e continuare a far crescere quella realtà.”

Il progetto è una co-produzione con Fox 21 Television Studios. A proposito della cosa, Albert Cheng, co-responsabile televisivo agli Amazon Studios ha detto: “I dipinti di Simon Stålenhag sono famosi per la loro visione di un paesaggio non troppo lontano ma futuristico. Non vediamo l’ora di portarlo in vita e condividerlo con il nostro pubblico Prime Video”.

Halpern ha rivestito il ruolo di showrunner e produttore esecutivo per la serie assieme a Matt Reeves, Adam Kassan e Rafi Crohn. Mark Romanek dirigerà il pilot.

Tales of the Loop di Simon Stålenhag è un progetto finanziato in crow-funding che ha riscosso un notevole successo di pubblico, per via di come coinvolge gli spettatori in un sorprendente viaggio di fantascienza attraverso i vari paesaggi della campagna e delle piccole città in Svezia, ai deserti del Nevada, fino al freddo pungente della Siberia, dove i bambini esplorano e interagiscono con robot, veicoli e macchinari abbandonati, grandi e piccoli, mentre dinosauri e altre creature vagano per le nostre strade e i nostri campi.

I dipinti e le storie di Stålenhag si svolgono in una versione alternativa della Svezia negli anni ’80 e ’90, principalmente nella campagna di Mälaröarna, una serie di isole poco ad ovest di Stoccolma.

