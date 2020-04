Tales From the Loop: Rebecca Hall parla della serie, del suo personaggio e d’altro

Tales From the Loop è arrivato su Amazon Prime lo scorso fine settimana, portando agli occhi del pubblico un prodotto davvero mozzafiato creata per il piccolo schermo.

Ispirata dai dipinti e dal gioco di ruolo di Simon Stalenhag, la serie “quasi antologica” si svolge a Mercer, nell’Ohio, una piccola città del Midwest costruita sopra al Mercer Center for Experimental Physics. Il centro ha sviluppato il soprannome di “The Loop” per via della macchina simile ad un acceleratore di particelle che si trova al suo interno, che promette di svelare i segreti sull’universo – ma finisce per aggiungere fenomeni molto più inspiegabili nella vita della cittadina.

Mentre ogni episodio può essere probabilmente consumato come una storia autonoma, ci sono alcuni fili conduttori di una trama principale durante la stagione, in particolare con la famiglia Willard. La matriarca della famiglia è Loretta Willard (Rebecca Hall), un fisico dotato che, motivato da un evento traumatico della sua giovinezza, è ossessionato dal lavoro che svolge al Loop.

Hall non è estranea alle performance emotive, sia che si tratti di film come Iron Man 3 e o il Professor Marston and the Wonder Women, o di commoventi drammi come Christine e The Town. Ma in Tales From the Loop, il personaggio di Loretta ha un rapporto unico e in continua evoluzione con la città – e gli eventi – che rende la serie incredibilmente avvincente da guardare.

Per celebrare il debutto di Tales From the Loop, ComicBook ha avuto modo di chiacchierare con la Hall del suo ruolo di Loretta e dell’adesione a questa serie unica nel suo genere. Sulla domanda circa cosa l’ha spinta ad aderire a questo progetto, specialmente prendendo in considerazione che sembra un tipo di show fantascientifico molto diverso da qualsiasi altra cosa, specialmente con il materiale originale, l’attrice ha detto:

“Penso che spesso le cose di alto concetto tendano a essere guidate dai concetti stessi. Ti sintonizzi su uno spettacolo di fantascienza di alto concetto perché l’elemento fantastico sarà l’elemento che guida la narrazione, e sarà emozionante. Ed è fantastico, ma trovo molto più intrigante il fatto di utilizzare l’espediente fantascientifico e fantastico per concentrarsi su qualcosa di piuttosto piccolo e umano, come anche è anche esistenzialmente enorme. Sono rimasta molto colpita dal fatto che sia stato ispirato da dei dipinti. Sapevo che avrebbe significato una certa paternità stilistica, e sono interessata a partecipare a progetti che hanno quel senso nella loro indole. Poi ho scoperto che le battute erano poche, i personaggi erano intriganti, e tutto questo è molto avvincente per me come attrice. Soprattutto per quanto riguarda Loretta. In realtà non devi lavorare molto duramente per rendere Loretta in qualche modo riconoscibile, perché dopo aver visto l’episodio uno, la comprendi e basta. Capisci da dove viene. Quindi mi ha dato un’enorme libertà come attrice l’interpretarla in tutta la sua bizzarra gloria, emotivamente repressa e ossessiva. In un certo senso [il collegamento fra il personaggio ed il Loop] spiega il personaggio. Penso che spesso interpretiamo persone che, come ad altri piace chiamarli, sono “personaggi non simpatici”. E lavori molti cercando di capire come comunicare a un pubblico in modo che provi – non empatia necessariamente, ma supposizione di simpatia – verso quella persona. Ma in questo caso, tutto il lavoro narrativo era già stato completato, quindi non dovevo preoccuparmene. E penso che questo riguardo l’intero spettacolo. Non mi sono preoccupata di levigare i bordi con lei, e l’ho percepito subito come una sorta di personaggio completo su carta.”

Ma qual è la speranza dell’attrice circa cosa gli spettatori possano aver tratto da questa prima stagione?

“Spero che si sentano un po’ trasportati in questo regno fantastico, ma hanno anche il permesso di attingere a qualcosa di molto più semplice e basilare in quanto persone. Penso che l’intero spettacolo riguardi il tempo, onestamente, anche se lo affronta in questo modo strano e metaforico. Riguarda questa città che è letteralmente in cima a un enorme acceleratore di particelle che in pratica sta buttando fuori tutto ciò che è misterioso e profondo dell’essere umano nella vita quotidiana di queste persone. Ma si tratta di essere una persona. Quindi penso che sia incredibilmente emotivo senza essere sentimentale. Penso che ne rimarrete commossi, anche trasportato un po’… non lo so. Ti dà molto a cui pensare allo stesso tempo. Tutto questo, ed è incredibilmente cinematografico. Ha il potenziale per mostrarti cosa accade quando guardi ad un tipo di cinema davvero buono, e ti fa davvero guardare il mondo in modo leggermente diverso.”

Ci sarà la possibilità di una seconda stagione per la brillante serie di Nathaniel Halpern?

“Non so niente su una seconda stagione. La tua ipotesi è buona come la mia, onestamente. Voglio dire, questo spettacolo potrebbe andare assolutamente ovunque, in qualsiasi momento o luogo. Se ci sarà un’altra stagione, potrebbe essere su un gruppo di persone completamente diverso, quindi non ne ho idea. Suppongo che la cosa interessante di questa stagione sia che, mentre ci sono molti personaggi che hanno una storia, suppongo che Loretta sia un po’ l’unica che alla fine della stagione ha mostrato la sua intera vita – con qualche lacuna, dopotutto non hai visto tutta la sua vita, dall’infanzia all’età adulta. Hai visto un grosso pezzo della sua vita. E penso che sia interessante. Non succede sempre nelle stagioni televisive che tu abbia in realtà un quadro completo di una persona dall’infanzia all’età avanzata.”

Leggi anche: lo showrunner sul paragone che alcuni potrebbero fare con Stranger Things

Il progetto è una co-produzione con Fox 21 Television Studios. A proposito della cosa, Albert Cheng, co-responsabile televisivo agli Amazon Studios ha detto: “I dipinti di Simon Stålenhag sono famosi per la loro visione di un paesaggio non troppo lontano ma futuristico. Non vediamo l’ora di portarlo in vita e condividerlo con il nostro pubblico Prime Video”.

Halpern rivestirà il ruolo di showrunner e sarà produttore esecutivo per la serie assieme a Matt Reeves, Adam Kassan e Rafi Crohn. Mark Romanek dirigerà il pilot.

Tales of the Loop di Simon Stålenhag è un progetto finanziato in crow-funding che ha riscosso un notevole successo di pubblico, per via di come coinvolge gli spettatori in un sorprendente viaggio di fantascienza attraverso i vari paesaggi della campagna e delle piccole città in Svezia, ai deserti del Nevada, fino al freddo pungente della Siberia, dove i bambini esplorano e interagiscono con robot, veicoli e macchinari abbandonati, grandi e piccoli, mentre dinosauri e altre creature vagano per le nostre strade e i nostri campi.

I dipinti e le storie di Stålenhag si svolgono in una versione alternativa della Svezia negli anni ’80 e ’90, principalmente nella campagna di Mälaröarna, una serie di isole poco ad ovest di Stoccolma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...