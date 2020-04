Tales From The Loop: spiegazione di ogni gadget e metafore narrative negli episodi

Il dramma di fantascienza di Prime Video, Tales from the Loop, segue diverse storie personali e interconnesse, ognuna incentrata su oggetto fatto di tecnologia misteriosa.

Sviluppata dallo scrittore di Legion, Nathaniel Halpern, la serie si basa sull’artbook narrativo del 2014 creato da Simon Stålenhag. Tales from the Loop ha anche tratto ispirazione dal gioco di ruolo da tavolo generato dal libro nel 2017. Con protagonisti Rebecca Hall, Jonathan Pryce e molti altri, la serie in 8 parti è ambientata in e intorno alla città di Mercer, Ohio.

Sebbene apparentemente una normale città in superficie, in realtà è sede del Mercer Center for Experimental Physics – che è noto colloquialmente come “The Loop”. Creato da Russ Willard (Pryce), la missione della struttura è rendere possibile l’apparentemente impossibile. Creato sottoterra, i suoi scienziati residenti conducono numerosi esperimenti (e spesso non specificati). Anche se apparentemente rigidi nella loro sicurezza, diversi pezzi di tecnologia risultanti si fanno strada nella città e nella vita di alcuni cittadini. Sebbene debba ancora essere rinnovato per una seconda stagione, Tales from the Loop sta già suscitando paragoni con grandi serie come Black Mirror e The Twilight Zone.

L’esatta origine di ogni frammento di tecnologia, fino a chi l’ha effettivamente creata, non viene mai esplicitamente rivelata. Allo stesso modo, non viene mai comunicato come la maggior parte degli oggetti siano in grado di fare le cose miracolose che fanno. Invece, lo spettacolo ha preferito concentrarsi sull’ennui esistenziale e sui dilemmi morali dei personaggi con cui questi oggetti vengono in contatto. In quanto tale, piuttosto che consentire allo spettacolo di essere trascinato in pratica dalla spiegazione del funzionamento di ogni dispositivo, Tales From the Loop li ha semplicemente utilizzati per sviluppare il tema e li ha intrecciati nei viaggi personali ed emotivi di ogni personaggio.

Nel primo episodio, “Loop”, gli spettatori vengono introdotti ad una bambina di nome Loretta (Abby Ryder Fortson del MCU). Nata molto intelligente di per sé, Loretta è la figlia di uno scienziato del Loop di nome Alma. Viene presto rivelato che Alma sta conducendo un esperimento illecito, per il quale ha rubato un pezzo di qualcosa chiamato “Eclisse“. Tornando a casa da scuola un giorno, Loretta scopre che sia Alma che tutta la loro casa sono scomparse. Tutto ciò che rimane al suo posto è il piccolo frammento nero. Un test della roccia rivelerà in seguito che questo sfida la gravità. Più importante nell’episodio, tuttavia, è che il frammento manda Loretta decenni nel futuro.

Lì, Loretta incontra il suo sé più grande (Hall) e i suoi futuri figli. Come tale, viene sottolineato come la vita di Loretta sia scandita da un tipo completamente diverso di Loop. La natura di Eclisse non è mai veramente definita oltre ad essere descritta come “il cuore pulsante del Loop”. Alimenta ugualmente l’avventura di Loretta, che inizia quando prende per la prima volta il frammento e termina quando lo riporta al suo posto. Inoltre aiuta entrambe le iterazioni del personaggio a raggiungere un livello di chiusura catartica. Anche se la versione più giovane è destinata a passare molti anni a credere che l’esperienza sia stata un sogno, il viaggio le insegna che alla fine le cose andranno bene nonostante abbia perso la madre. Allo stesso modo, consente alla versione precedente di riconciliarsi (letteralmente e figuratamente) con la sua infanzia e di non ripete gli stessi errori di sua madre e, come tale, l’esperienza le ha permesso di connettersi con il proprio figlio, Cole, più profondamente.

Nell’episodio 2, “Trasporto” gli spettatori si spostano per seguire il figlio adolescente di Loretta, Jakob (Daniel Zolghadri), mentre lui e il suo amico Danny (Tyler Barnhard) scoprono un dispositivo nel bosco. Jakob si inoltra all’interno e i due scoprono che consente loro di cambiare corpo. Sebbene inizialmente sconvolti, alla fine decidono di giocare con l’idea per un giorno. Jakob inizialmente si rallegra di abitare un fisico più atletico e socialmente desiderato, anche vivendo il suo primo bacio. Sfortunatamente, Danny si mette ancor più a suo agio nella vita di Jakob e la più ampia ricchezza di opportunità che gli offre. Rifiutando di tornare indietro, le cose finiscono tristemente con il disperato tentativo di Jakob di forzare lo scambio, finendo con il corpo di Danny in coma e la sua mente intrappolata in un robot locale.

Questa trama particolare è quella che continua a giocare sullo sfondo degli episodi successivi, con Danny che perde sempre più la sua famiglia e il robot Jakob in agguato alla periferia. L’episodio stesso, tuttavia, funge da tragica allegoria del non sapere mai cosa sta succedendo nella vita di un’altra persona – per quanto sicuri di come possa apparire dall’esterno – e che una nuova vita non equivale sempre a una fuga dai problemi.

L’episodio 3, “Stasi” segue il personaggio di May (Nicole Law). Introdotto nell’episodio precedente come una ragazza di cui Jakob ha una cotta e con cui Danny ha iniziato a frequentarsi mentre si trovava nel corpo di Jakob, May si rivela un adolescente esperta di tecnologia con la passione di come funzionano le cose. Nonostante abbia frequentato Jakob, May si incontra e si innamora di Ethan (Danny Kang) ed è desiderosa di far durare per sempre l’emozione iniziale di una storia d’amore. May sembra soddisfare il suo desiderio quando trova un dispositivo mentre pesca. Riparandolo, scopre che l’interruttore on / off può controllare il tempo stesso. Volendo evitare interferenze esterne, lei e Danny trascorrono alcuni mesi con il tempo (e tutti gli altri) congelati intorno a loro.

L’episodio è servito come metafora appropriata per quanti si sentono nello stato iniziale di una nuova relazione, con poco altro che sembra esistere al di fuori di esso. Sfortunatamente, come scoprono sia May che Danny, il periodo della luna di miele può durare solo poco tempo, prima che sia necessario un vero sforzo nella relazione. Mentre il mondo esterno può essere ignorato, non c’è modo di sfuggire ai problemi che possono emergere dall’interno di noi stessi. E, come il padre di May dice verso la fine dell’episodio, “a volte le cose sono speciali perché non durano”.

Nell’episodio 4, “La Sfera dell’Eco” vediamo il figlio di Loretta, Cole (Duncan Joiner), più direttamente. È stato rivelato che Cole trascorre molto tempo con suo nonno (il fondatore del Loop), Russ. In una delle loro uscite, Russ porta Cole alla sfera dell’eco che da il nome alla puntata. Sebbene lasciata arrugginire nella periferia della città, la struttura si rivela ancora funzionale quando Russ dice a Cole di urlarci dentro. In tal modo, Cole riceve in risposta sei echi sempre, e Russ lo informa che ogni eco indica una fase diversa nella vita del bambino che verrà. Purtroppo, quando Russ è incoraggiato a provarlo da solo, non riceve echi ed è costretto a rivelare di star soffrendo di una diagnosi terminale alla sua famiglia. Da lì, l’episodio diventa una meditazione sull’imparare a lasciarsi andare e lasciar andare le cose.

Nell’episodio 5, “Controllo”, vediamo la famiglia di Danny sulla scia della sua decisione di abbandonare la sua vita in favore del furto del corpo di Jakob. Con il corpo di Danny ancora in ospedale, si scopre che la famiglia sta soffrendo gravi difficoltà finanziarie a causa delle spese mediche. La pressione che pesa su suo padre Ed (Dan Bakkedahl) è ulteriormente esacerbata quando le cose a casa iniziano a farsi difficoltose e vede qualcuno che è entrato nella sua casa. Sebbene sia stato rivelato che Danny stava visitando segretamente sua sorella nella forma di Jakob, Ed rimane nell’oscurità e spinge ulteriormente verso misure estreme per “proteggere” la sua famiglia. Che alla fine lo vede acquistare un androide visto precedentemente alla discarica locale.

Utilizzato principalmente per frantumare e trasportare spazzatura pesante, il dispositivo è controllato tramite un guanto collegato ad uno zainett, di conseguenza la macchina può imitare i movimenti dell’utente come qualcosa proveniente da Real Steel. Il concetto è portato avanti sia dalle risate che dal dramma quando Ed diventa sempre più dipendente da esso. Rinunciando al sonno per servire da sentinella di quartiere accanto alla macchina, i suoi sforzi si incontrano con il dispiacere di sua moglie, dei suoi vicini e persino della polizia locale. La questione si risolve quando Ed si avvicina al punto di ferire quasi fatalmente la sua giovane figlia. Di conseguenza, Ed impara ad accettare che non tutto può essere risolto e accettare che alcune cose sono fuori dal proprio controllo è a volte l’unico controllo che si può avere. Allo stesso modo, il concetto è senza dubbio un’allegoria per le situazioni del mondo reale – in cui gli strumenti che dovrebbero proteggere le persone spesso possono fare più male che bene se usati malamente.

Nell’episodio 6, “Parallelo” vediamo un trattore apparentemente abbandonato in uno dei campi della città. Tentando di ripararlo (con un breve aiuto da un personaggio dell’episodio 3), la guardia di sicurezza del Loop, Gaddis (Ato Essandoh), è il vero protagonista. Solo e guidato dalla foto di un uomo attraente che ha trovato sul trattore, alla fine riesce a far funzionare la macchina. Nonostante appaia fluttuante, il trattore è semplicemente progettato per il lavoro sul campo piuttosto che per qualcosa di più fantascientifico. Tuttavia, con le sfumature sci-fi rivelano che la macchina è rimasta incastrata in un universo parallelo.

Non è mai stato rivelato ciò che ha portato esattamente i macchinari nel mondo di Gaddis nella serie Amazon. Nel momento in cui gira la chiave, viene immediatamente trasportato insieme al trattore nel suo mondo originale. Una volta lì, con il trattore non più in grado di svolgere la stessa funzione, Gaddis si ritrova intrappolato. Invece di perseguire l’obiettivo di tornare a casa, il trattore viene immediatamente lasciato in secondo piano a favore di un viaggio interpersonale. Un viaggio che ruota attorno all’uomo dalla foto, Alex, che Gaddis scopre avere una relazione con una versione alternativa di se stesso. All’inizio, facendo amicizia con loro, Gaddis intraprende una relazione sfortunata con Alex – solo per imparare le lezioni che nulla è veramente perfetto e che aggrapparsi a una fantasia può spesso accecarti dal vedere qualcosa di genuino in agguato proprio sotto il tuo naso.

Nell’episodio 7, “Nemici”, viene approfondita l’adolescenza del padre di Cole e Jakob, George (Paul Schneider). Costretto dai suoi presunti amici a visitare un’isola vicina, alla fine viene lasciato li. Morso da un serpente, il suo braccio diventa sempre più infetto, mentre è costretto a sopportare una notte da solo in mezzo al tempo torrenziale. Quando alla fine viene stato salvato, viene rivelato che il suo braccio sarebbe dovuto essere amputato – spiegando perché da adulto ha una protesi robotica. Questo non è il gadget centrale dell’episodio, tuttavia. Prima di essere salvato, scopre che le voci di un mostro in agguato sull’isola sono piuttosto vere.

A differenza di spettacoli come Lost, risulta essere un androide iper-intelligente che era stato semplicemente intrappolato sull’isola piuttosto che un mostro. Credendosi sotto attacco, George reagì con un fulminatore, facendo perdere un braccio anche al robot. Successivamente, in età adulta, viene mostrato ancora in lutto per la morte del padre, e ossessionato dall’esperienza. Essendogli stato proibito parlarne da suo padre, George ora apprende la verità del robot da sua madre. A differenza degli altri dispositivi, viene rivelato che il robot è stato creato da Russ personalmente. Sebbene considerato vivo, è stato accolto con paura da coloro che ne sono venuti a conoscenza. Di conseguenza, Russ fu costretto ad abbandonarlo sull’isola per la propria sicurezza. Dopo aver appreso questo, e dopo essere stato allo stesso modo abbandonato da suo padre (al punto che ha scelto il lavoro rispetto al matrimonio di George), affronta la sua paura e ritorna sull’isola. Lì, piuttosto che qualcosa da temere, sia George che l’androide si riuniscono come estranei per tutta la vita e spiriti in qualche modo affini.

Nel finale di stagione “Casa”, arriva la conclusione della storia della famiglia Willard, portando più fad una conclusione straziante ma che si spera sia anche un punto di partenza. Avendo appreso la verità sullo scambio di corpi tra Jakob e Danny, Cole si mette alla ricerca del robot che ora ospita la mente di suo fratello. Sfortunatamente, una volta trovato, il viaggio per ottenere l’assistenza della madre viene portato fuori rotta quando un altro robot attacca e danneggia Jakob. Continuando a sperare di poter riportare le cose com’erano un tempo, Cole prosegue da solo il suo cammino, attraversando un ruscello un tempo ghiacciato ma che al momento del passaggio si era scongelato.

La storia condivide dettagli con Navigator, tuttavia, Cole si ritrova inavvertitamente decenni nel futuro, parallelamente al viaggio di sua madre di quando era bambina.

Sebbene abbia trovato sua madre ancora viva, attraverso un montaggio è stato rivelato che Jakob era stato trovato ma non era stato possibile salvarlo. Allo stesso modo, anche se per Cole era passato poco, sia la nonna che il padre erano morti nel frattempo. Abitando ancora nel corpo di suo fratello, anche Danny era cresciuto e aveva avuto una figlia tutta sua. Non potendo tornare indietro nel modo in cui era arrivato, Cole venne quindi costretto ad adattarsi alla sua nuova normalità. Ha ricevuto un piccolo aiuto in tal senso da un gadget secondario dell’episodio – con il quale è stato espressamente rivelato che Sarah era un androide che aveva svolto la funzione di insegnante senza età per oltre cinque decenni. Creata dal nonno di Cole, Russ, era stata la seconda iterazione, creata dopo quella dell’isola. A differenza di quella, tuttavia, era stata progettata per passare inosservata fra gli esseri umani.

Parlando con Cole, Sarah è servita a incapsulare completamente i temi che avevano attraversato l’intera prima stagione. “Il cambiamento fa parte della natura”, dice ad un tratto. In quanto tale, l’unica cosa che si può fare è arrendersi ad esso – nel frattempo forgiando ricordi e vivendo la vita. Dopotutto, è stato ripetuto più volte nel corso degli otto episodi, che le cose possono passare in un batter d’occhio. Temi simili sono stati ulteriormente portati avanti dal giovane Cole, che scatta spesso foto con la macchina fotografica della nonna, e dall’adulto che visita la sua casa d’infanzia spiegando che non è mai più stato in grado di tornare.

Sebbene abbia effettivamente completato il viaggi della famiglia Willard, ci sono diversi personaggi personaggi che non sono stati caratterizzati, dato questo e il fatto che lo spettacolo è finito per dare vita ad un altro tipo di approccio alla fantascienza ed alla narrazione, ciò pone alcune domande su dove potrebbero andare a parare le nuove storie di Tales from the Loop – se dovesse ricevere una seconda stagione.

