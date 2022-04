Tales of the Jedi: Disney rivela la nuova serie animata che sarà presentata alla Star Wars Celebration

Una nuovissima serie animata di cortometraggi antologici di Star Wars intitolata Tales of the Jedi è stata annunciata e avrà un panel alla Star Wars Celebration di quest’anno.

Sin dalla vendita della Lucasfilm alla Disney nel 2012, il marchio si è arricchito di numerosi progetti di Star Wars che hanno incontrato un’ampia gamma di reazioni. La trilogia sequel all’inizio è stata ben accolta, anche se alla fine la risposta della critica si è inasprita. Tuttavia, titoli su Disney+ come The Mandalorian e l’ultima stagione di The Clone Wars hanno ricevuto reazioni molto positive dai fan.

La Star Wars Celebration è una convention annuale che si tiene dal 1999, l’anno di uscita di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Saltando alcuni anni e cambiando la sua posizione ogni volta, attira alcuni dei più grandi gruppi di fan di Star Wars al mondo. È anche noto per i suoi panel e per le presentazioni, che sono stato caratterizzate da interviste esclusive con alcune delle menti creative dietro i numerosi progetti del franchise, inclusi film, serie TV, giochi e fumetti.

Ora, la nuova serie animata Tales of the Jedi è stata confermata sul sito ufficiale della Star Wars Celebration. In origine, l’annuncio sembrava essere un errore, poiché è stato rimosso dal sito Web dopo che un Redditor ne ha pubblicato un’istantanea. Ma il sito della convention di Star Wars ha ufficialmente messo in elenco un panel durante l’evento di quest’anno ad Anaheim, in California, ed è previsto per sabato 28 maggio dalle 14:30 alle 15:30.

Il panel sarà presentato da Amy Ratcliffe e vedrà come ospite speciale il leggendario scrittore/regista di Star Wars, Dave Filoni.

