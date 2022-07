Taron Egerton ha confermato di aver avuto un incontro con i Marvel Studios

Taron Egerton ha confermato di aver avuto un incontro con i Marvel Studios. L’attore ha detto a Comicbook che aveva un certo interesse per il ruolo di Wolverine.

Quando gli è stato chiesto direttamente della prospettiva di essere uno degli X-Men, ha risposto: “Mi piacerebbe”. La conversazione sull’incontro è avvenuta durante un’intervista per Black Bird su Apple TV+. Nel suo incontro con i dirigenti della Marvel, Kevin Feige era presente. Ora, Egerton ha messo su peso e muscoli per lo show televisivo. Ma nulla è stato ancora confermato.

I fan chiedono gli X-Men da quasi un decennio ormai. Il MCU si è avvicinato sempre di più al debutto dei personaggi, e un segno che sono davvero vicini all’essere introdotti è stato il cameo del Professor X in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Non credo che sarebbe sbagliato dirlo”, ha riso con il New York Times. “Sarei eccitato, ma sarei anche preoccupato, perché Hugh è così associato al ruolo che mi chiedo quanto sarebbe difficile per qualcun altro farlo.

Egerton ha effettivamente parlato della cosa con GQ britannico un paio di anni fa, e la gente ha subito pensato che l’attore fosse una buona scelta per il personaggio. Prima di allora, l’attore ha dovuto affrontare i soliti mormorii. Come la maggior parte degli artisti della sua statura, i commenti continuano ad arrivare. Nel 2019, ha dovuto dire a una folla a una convention che non aveva sentito niente su un suo possibile casting, ma adesso sembra che qualcosa si stia muovendo.

