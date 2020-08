Taron Egerton si sente lusingato dal fanta-casting che lo vedrebbe nei panni di Wolverine

Quando si tratta di fanta-casting su Wolverine per il Marvel Cinematic Universe, c’è un nome che viene fuori spesso oltre a quello di Scott Eastewood, ed è quello del protagonista di Kingsman, Taron Egerton. Da qualche tempo i fan hanno suggerito l’attore come perfetta incarnazione per il MCU del personaggio iconico e ci sono state persino voci secondo cui l’attore potrebbe essere considerato seriamente per il ruolo.

Tuttavia, mentre quelle voci sono proprio questo, l’attore ammette di essere lusingato da queste. Parlando con British GQ, Egerton ha detto che trova l’idea “davvero lusinghiera”.

“Che qualcuno pensi che sarei bravo per la parte è davvero lusinghiero”, ha detto Egerton. “Amo la Marvel, ma è solo roba da fan. Non ci sono basi per quelle voci.”

E i fan hanno “lusingato” Egerton per un po’. Egerton ha affrontato le voci dopo quasi un annu che questo fanta-casting gira sul web. Lo scorso ottobre, Egerton ha spiegato a un’apparizione a una convention che, sebbene trovi interessanti le voci, non si sente come un “tipo alla Wolverine”.

“Penso di amare quei film, ho molti amici che interpretano ruoli in quei film e li adorano, si divertono, ma non so”, ha detto Egerton. “Penso che Logan sia davvero interessante. Ne sono leggermente sconcertato; non mi sono mai sentito come un tipo alla Wolverine. Penso che siano troppo pochi anni dall’ultima incarnazione. So che Kevin [Feige] ha parlato del fatto che mancano pochi anni all’introduzione degli X-Men. Forse tra qualche anno sembrerò abbastanza rude per questo. Non ho nascosto il fatto che sono un fan di quei film e che ovviamente lo farei, mi piacerebbe farne parte.”

