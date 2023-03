Taron Egerton spegne le speranze dei fan di vederlo in ruolo nel MCU

Anche se i fan del MCU hanno fatto dei fancasting con Taron Egerton per una serie di potenziali ruoli Marvel, incluso Wolverine, il franchise potrebbe non essere più sul radar dell’attore.

Egerton è stato nel radar dei fan della MCU negli ultimi anni mentre costruiva un curriculum impressionante con progetti come Kingsman: The Secret Service, Sing e Rocketman. Ha anche confermato di aver avuto un incontro generale con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige nel luglio del 2022, incitando le speranze dei fan.

Nel febbraio del 2022, Egerton ha persino ammesso che l’idea di interpretare Wolverine sarebbe stata “davvero eccitante”, ma ha confermato che non era ufficialmente in discussione per entrare a far parte del franchise.

Sfortunatamente, quella sensazione di euforia del fan potrebbe scemare in quando il partecipare al MCU potrebbe non essere più nei pjani dell’attore. Nel numero di marzo 2023 della rivista Total Film, l’attore Taron Egerton ha spiegato perché non è così fiducioso ad unirsi al MCU come una volta.

A Egerton è stato chiesto quale personaggio Marvel avesse menzionato al presidente dello studio Kevin Feige durante il loro incontro lo scorso anno e se fosse ancora in ballo. Per rispondere, ha ammesso di essere “troppo vecchio per farlo ora” e che “quella nave è probabilmente salpata”, menzionando specificamente anche Wolverine nella sua risposta.

“Beh, quello che ho menzionato è in palio, ma ora sono troppo vecchio per farlo. Penso che quella nave sia probabilmente salpata. Sì, l’intera faccenda di Wolverine mi viene chiesta spesso, e non importa quello che dici, si trasforma sempre in ciò che la gente vuole, qualsiasi cosa tu dica al riguardo. Non sarò il ragazzo che interpreterà Wolverine. Non ci sono segni che indichino che sia questo il punto. E non so se sono interessato ancora. Forse sto arrivando al punto in cui non è più quello che voglio. Non lo so.”

Sebbene non abbia quindi il dito fermo su un personaggio come a prenotarlo, ha sottolineato che gli è “davvero piaciuto guardare” i film nel corso degli anni, ma non è sicuro se “sono la cosa giusta” per lui in questo momento: “Penso di aver superato il punto in cui mi sembrava la cosa giusta [per la mia carriera]”.

L’attore ha ripensato al tempo trascorso a lavorare su Black Bird, che gli è piaciuto molto, e vuole dedicarsi a più lavori di questo tipo andando avanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...