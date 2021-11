Taron Egerton veste i panni del sostituto del Wolverine in una fan-art

Taron Egerton veste i panni del sostituto del Wolverine di Hugh Jackman in un’immagine creata dai fan per i film del Marvel Cinematic Universe.

Alcune lacrime sono state versate quando Hugh Jackman si è ufficialmente ritirato dal ruolo di Wolverine dopo lo spin-off di James Mangold, Logan. Il film ha definitivamente concluso il mandato di Jackman per il personaggio, chiudendo sulle possibilità di un potenziale ritorno. Ora che la Disney possiede il Gruppo Fox, lo studio dietro i film degli X-Men, i Marvel Studios possiedono quasi tutti i loro personaggi, incluso Wolverine.

Gli X-Men sono destinati a fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe, anche se non è chiaro quando ciò accadrà. I fan sperano di vedere i membri del cast dei film degli X-Men prodotti da Fox inseriti nel MCU, anche se non è chiaro se lo studio seguirà quella strada. Se il MCU li rifondesse, c’è un nome che spicca fra i preferiti dai fan per interpretare Wolverine, ed è Taron Egerton.

Taron Egerton è stato in cima a molte liste di fanta-casting per il ruolo di Wolverine. L’attore 32enne è noto soprattutto per il suo lavoro nei film di The Kingsman, così come per il film biografico su Elton John, Rocketman.

Non si sa cosa riserva il futuro al Wolverine del MCU, ma questo concept design dell’utente di Instagram “Mizuri” ci dà un’idea di come potrebbe apparire l’attore britannico Taron Egerton nei panni del personaggio.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

