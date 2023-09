Tartarughe Ninja – Caos Mutante: tutto sul capolavoro animato da non perdere!

Il mondo delle Tartarughe Ninja è in tumulto con l’arrivo di “Tartarughe Ninja – Caos mutante”. Da quando abbiamo avuto il primo assaggio di questa straordinaria opera animata nel trailer rilasciato a marzo, non abbiamo potuto fare a meno di rimanere incantati.

E chi potrebbe biasimarci? Questo film ci catapulta in un mondo di avventure straordinarie, grazie a uno stile grafico che ricorda il magico Spider-Man: Into the Spider-Verse, e tutto ciò grazie al genio di Jeff Rowe, ora al comando da solo dopo il suo trionfale lavoro su “I Mitchell contro le macchine”. Prodotta da Nickelodeon Films, questa pellicola è un vero tripudio di effetti visivi che sembrano letteralmente far rivivere le pagine dei fumetti davanti ai nostri occhi.

Ma cosa c’è dietro questo capolavoro animato? Beh, l’origine delle Tartarughe Ninja è altrettanto affascinante sia nelle pagine stampate che nella realtà stessa. Nel 1984, quattro tartarughe comuni furono trasformate in eroi antropomorfi grazie a un incidente radioattivo nelle fogne di New York. Questo è solo l’inizio di una leggenda epica! Splinter, un topo con un passato altrettanto misterioso, diventa il loro mentore e li inizia nell’arte delle arti marziali.

Le tartarughe prendono nomi ispirati ai grandi artisti del Rinascimento: Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello. Così nascevano le Teenage Mutant Ninja Turtles, pronte a difendere il loro quartiere da criminali e, alla fine, a scontrarsi con il temibile Shredder, leader del “Clan del Piede”. Ma il più sorprendente? Questa storia è nata come una parodia dei fumetti seri degli anni ’80, ma è diventata un’icona globale!

Tartarughe Ninja: dalle pagine alla realtà!

Le Tartarughe Ninja hanno attraversato decenni, evolvendosi da un fumetto audace a un franchise di successo globale. Nel 1987, Kevin Eastman e Peter Laird siglarono una partnership con Playmates Toys che portò all’incredibile espansione delle tartarughe in tutto il mondo.

Chi può dimenticare la serie animata “Tartarughe Ninja alla Riscossa”, che ha catturato il cuore dei bambini degli anni ’90? Tuttavia, per raggiungere un pubblico più vasto, i creatori hanno dovuto fare alcuni compromessi, trasformando il tono in uno più leggero e adatto ai giovani spettatori. Questo ha reso il franchise ancora più popolare, e la coppia di autori ha dovuto rispondere alle richieste del pubblico. Hanno stretto un’alleanza con Archie Comics, dando vita a “Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures”, una serie a fumetti che ha contribuito a consolidare il successo delle tartarughe.

Ora, a oltre 25 anni di distanza, le verdi guerriere sono ancora protagoniste in film live-action, videogiochi e, naturalmente, l’attuale gioiello della corona, “Tartarughe Ninja – Caos mutante”, diretto con maestria da Jeff Rowe. E voi? Siete pronti a immergervi di nuovo in questo mondo affascinante? Non perdete l’occasione di vivere l’epica rinascita delle Tartarughe Ninja!