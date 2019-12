Tenet: ecco due prime immagini dal nuovo film di Christopher Nolan!

“Cosa non posso dirti del mio film?”, dice lo sceneggiatore e regista Christopher Nolan che si sta scaldando per parlare pubblicamente per la prima volta del suo nuovo film, Tenet, finora super segreto.

Il film, vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh, ed è stato ufficialmente, seppur in modo poco rivelatore, descritto come “un’epopea d’azione in evoluzione nel mondo dello spionaggio internazionale”.

“Stiamo saltando nel genere dei film di spionaggio, ma stiamo andando anche in un certo numero di posti diversi”, spiega il regista. “Stiamo attraversando alcuni generi diversi in un modo che spero sia eccitante e nuovo. La produttrice Emma Thomas e io abbiamo messo insieme molte produzioni su larga scala, ma questo è sicuramente il più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette paesi diversi, dappertutto, con un cast enorme e set enormi. Non c’è dubbio, è il film più ambizioso che abbiamo realizzato.”

Il regista rivela anche che Washington è decisamente l’eroe di Tenet:

“È un attore di grande talento e dotato fisicamente”, dice Nolan della star di BlacKkKlansman, che è un ex calciatore professionista. “È un atleta ed è piuttosto difficile stare al passo, compresi i diversi veicoli da cui gli abbiamo sparato: auto ed elicotteri. [ride] Questo ragazzo non sta fermo un attimo.”

Parlando di veicoli, Washington ricorda la difficoltà di stare a proprio agio mentre girava una sequenza ambientata in barca con la Debicki: “Ero terrorizzato, ma quando Christopher Nolan ha urlato: ‘Azione!’, ho dovuto buttare via tutte le fisime e farlo sembrare bello”, dice l’attore. Perché era terrorizzato? “Perché è una barca, amico!“, aggiunge Washington ridendo. “Non so guidare una barca! Ma ho dovuto comportarmi come se lo sapessi fare“.

Qui sotto potete vedere un paio di nuove immagini dal film:

