Tenet: ecco il primo trailer ufficiale!

Warner Bros. Pictures ha rilasciato il trailer di Tenet, il nuovo film in stile spy-story di Christopher Nolan che vede come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson.

Qui sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto il poster promozionale:

Il film, vede nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh, ed è stato ufficialmente, seppur in modo poco rivelatore, descritto come “un’epopea d’azione in evoluzione nel mondo dello spionaggio internazionale”.

“Stiamo saltando nel genere dei film di spionaggio, ma stiamo andando anche in un certo numero di posti diversi”, spiega il regista. “Stiamo attraversando alcuni generi diversi in un modo che spero sia eccitante e nuovo. La produttrice Emma Thomas e io abbiamo messo insieme molte produzioni su larga scala, ma questo è sicuramente il più grande in termini di portata internazionale. Abbiamo girato in sette paesi diversi, dappertutto, con un cast enorme e set enormi. Non c’è dubbio, è il film più ambizioso che abbiamo realizzato.”

Tenet uscirà il 17 luglio 2020 con Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

