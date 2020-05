Tenet: il nuovo trailer rivela qualche piccolo dettaglio sul film

Tenet e Fortnite sono diventati una coppia improbabile giovedì sera.

Il thriller imminente di Christopher Nolan ha anticipato azione e mistero in un nuovo trailer pubblicato nel popolarissimo videogioco battle royale.

Non si sa molto del film, che è il primo di Nolan dal Dunkirk del 2017. Segue un gruppo di agenti segreti che stanno lavorando per prevenire la terza guerra mondiale e sembrano utilizzare abilità di flessione del tempo nella loro missione.

Il trailer ha mostrato grandi momenti d’azione in diversi paesi, tra cui un Boeing 747 che guida attraverso un edificio in un incidente infuocato. Un’altra scena nuova di zecca ha mostrato un’intensa sparatoria in una sala da concerto piena di persone. Alcuni personaggi hanno anche menzionato il salvataggio di “persone in futuro che hanno bisogno di noi” e di come dovranno “invertire il flusso del tempo”.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Tenet doveva uscire nelle sale britanniche il 18 settembre 2020, slittato poi al 17 luglio, e infine rinviato indefinitamente per via della pandemia del coronavirus. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, e con Emma Thomas e lo stess Nolan come produttori.

La fotografia è a cura di Hoyte va-Hoytema, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel e Michael Caine.

