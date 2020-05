Tenet: John David Washington ammette di aver fatto molte domande a Nolan sulla storia

La star di Tenet, John David Washington, ammette di aver fatto molte domande allo scrittore-regista Christopher Nolan sulla contorta storia del film “ogni giorno” durante le riprese.

Come la maggior parte dei film del regista di Inception, Tenet svela una narrazione non lineare – questa coinvolge personaggi in grado di “invertire il flusso del tempo” – e segue il protagonista senza nome interpretato da Washington mentre manipola secondi, minuti e ore, armato di un’unica parola in codice “Tenet” (principio), nella sua missione per prevenire la terza guerra mondiale.

Quando un professionista interpretato da Robert Pattinson chiede di questo metodo di “viaggio nel tempo”, viene rapidamente corretto: il processo tecnico viene definito “inversione”, ed è la chiave per prevenire qualcosa di peggiore dell’Armageddon

“Ogni giorno ho avuto domande per lui. Ma è stato molto gentile e ha risposto con molta calma e pazienza”, ha detto Washington a Geoff Keighley durante una rivelazione del trailer. “Era importante che gli attori potessero seguire correttamente la storia in modo che potessimo raccontarla nel modo migliore che potevamo, ed è stato molto paziente con noi. Lo dico molto educatamente [ride].”

I dettagli della trama rimangono strettamente segretati, ma Washington ha accennato a delle piccole rivelazioni nell’anticipazione del trailer.

“Davvero, è interessante, perché ci sono solo piccole manciate di dettagli e solo briciole di informazioni sul film, che sono sorpreso Nolan sia stato disposto a rivelare”, ha detto Washington. “E adoro il fatto che lo abbia fatto.”

Tenet doveva uscire nelle sale britanniche il 18 settembre 2020, slittato poi al 17 luglio, e infine rinviato indefinitamente per via della pandemia del coronavirus. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, e con Emma Thomas e lo stess Nolan come produttori.

La fotografia è a cura di Hoyte va-Hoytema, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel e Michael Caine.

