Tenet: Robert Pattinson svela qualche dettaglio inerente al misterioso film

Durante una recente intervista, Robert Pattinson svela qualche dettaglio inerente al misterioso film Tenet, ultima fatica di Christopher Nolan.

In attesa di sapere se l’epidemia scatenata dal Coronavirus farà slittare anche l’uscita di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan, cerchiamo un attimo di capire, almeno a grandi linee, di cosa parla il film insieme all’attore co-protagonista della pellicola: Robert Pattinson.

Pattinson in questo periodo è praticamente ovunque. Ha lavorato nel chiacchieratissimo (e da noi ancora scandalosamente inedito) The Lighthouse, sarà il prossimo Batman nel film di Matt Reeves, e inoltre sarà, appunto, uno dei personaggi principali di Tenet, anche se l’attore ammette di essere rimasto particolarmente “frastornato” dalla sceneggiatura scritta da Nolan.

Di Tenet sappiamo vermanete poco, anzi, praticamente nulla così come anche alcuni attori che hanno preso parte al film, come Michael Caine. Lo stesso Pattinson, come rivela in una recente intervista realizzata per QG, fa difficoltà nel capire che cosa deve dire durante la campagna promozionale del film, dato che come sappiamo Nolan tiene segreto gran parte del suo progetto anche durante questo periodo di pubblicità.

Qui le aprole di Pattinson a riguardo:

Anche se l’avessi visto, sinceramente non so se sarei in grado di… stavo solo pensando, ho appena chiamato la mia assistente 20 minuti fa: ‘Che cazzo dico? Non ne ho idea.’ È molto più intelligente di me. Ad esempio, è andata al college e cose del genere. E stavo dicendo tutte queste cose, ed ero tipo ‘Oh Dio, no. Non riesco nemmeno ad andare avanti dicendo stronzate’.

Ma andando avanti con l’intervista, Pattinson ha smentito la teoria inerente ai viaggi nel tempo:

Non è un viaggiatore nel tempo. Non ci sono viaggi nel tempo. [Ride] Questa è l’unica cosa che posso dire.

Infine ha commentato il tipo di produzione gargantuesca (termine più che azzeccato) che è stata la realizzazione del film, con troupe di 500 persone più 250 che andavano in giro per diversi paesi a controllare i vari set:

In ogni paese c’è, come, un’enorme set che è come il climax di un film normale. In ogni singolo paese.

Inoltre sembra che alcuni membri della crew, nonostante il giorno di riposo, andassero sul set solo per assistere agli effetti speciali incredibili impiegati sul set.

Insomma, sembra proprio che Nolan non si sia stancato di fare le cose in grande.

Tenet uscirà nelle sale britanniche il 18 settembre 2020, scritto e diretto da Christopher Nolan, e con Emma Thomas e lo stess Nolan come produttori.

La fotografia è a cura di Hoyte va-Hoytema, mentre la colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Nel cast Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel e Michael Caine.

