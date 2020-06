Tenet: secondo gli ultimi rumor la data di rilascio verrà spostata

Secondo quanto riferito, la data di rilascio di Tenet sarà posticipata.

Durante la pandemia di coronavirus in corso, il nuovo film di Christopher Nolan è stato sicuramente il film hollywoodiano che ha creato più buss sui socia. La maggior parte dei film originariamente previsti per uscire negli ultimi mesi sono stati spostati o sono stato rilasciati direttamente in streaming, ma Tenet è rimasto nella sua finestra di metà luglio.

La speranza prevalente è che possa essere il primo grande tentativo di uno studio di riportare il cinema nelle sale, ma non c’è ancora alcuna garanzia che ciò possa accadere. Per settimane, alcuni si aspettavano che Tenet venisse spostato.

Alla fine di maggio, Warner Bros. pubblicò un nuovo trailer di Tenet, che evitò di menzionare la data d’uscita del film. Ciò ha dato alla gente l’impressione che lo studio stesse soppesando un possibile ritardo mentre la situazione pandemia evolveva. Ufficialmente, il film rimane in programma per luglio, ma sulla base delle ultime informazioni, un cambiamento sembra essere imminente.

Stando a Collider, Tenet sta per essere spostato, e WB è attualmente in procinto di capire dove metterlo prima di annunciare qualcosa. Ciò si è rivelato difficile a causa del numero di titoli di alto profilo previsti per questo autunno e inverno.

La informazioni sembrerebbero concordare sul fatto che Tenet verrà spostato. La crisi sanitaria è ancora una situazione estremamente viva, con una serie di variabili sconosciute. Inoltre, man mano che gli stati iniziano lentamente a ripartire con le proprie attività, esiste una possibilità realistica che ci sarà un aumento di nuovi casi in alcune aree. Per quanto tutti vorrebbero vedere Tenet sul grande schermo a luglio, il rischio è molto elevato e non è necessario avere fretta quando la sicurezza delle persone è a rischio.

Quando l’epidemia di COVID-19 è peggiorata a marzo, la data di uscita di Tenet sembrava essere lontana, ma al momento della stesura di questo articolo mancano solo sei settimane. Se WB ha davvero intenzione di ritardare Tenet, devono finalizzare un piano per il prossimo futuro, in particolare coi cinema che prevedono di portare Tenet in sala a luglio.

