Tenet: un excursus su trama, personaggi e dettagli rivelati dal regista

Sappiamo che il nuovo film di Christopher Nolan, Tenet, fosse enorme, ma non avevamo ancora capito quanto finché non abbiamo letto il pezzo pubblicato da Entertainment Weekly, dove il regista entra nel dettaglio circa trama, personaggi e dell’ambiziosità del progetto.

Questo è un semplice frammento di quello che sarà il film, come dice la produttrice di Tenet, Emma Thomas, nel deserto afoso della California lo scorso ottobre. Se questo è un frammento, l’ultimo film dello scrittore-regista Christopher Nolan sarà davvero colossale. Su una distesa di terreno polveroso e pieno di sole a circa 80 miglia a est di Palm Springs, una città abbandonata di edifici distrutti e macerie è stata costruito da zero, un vasto set popolato da centinaia di comparse in uniformi mimetiche.

Mentre la giornata avanza e la temperatura sale, due delle star del film, John David Washington e Aaron Taylor-Johnson, corrono ripetutamente lungo la strada biforcando il paesaggio urbano. Robert Pattinson, alla guida di un veicolo militare corazzato, è alla ricerca della passione; è seguito da un altro camion con una fotocamera IMAX e Nolan. L’intero shebang è praticamente il flex più impressionante finanziato da Hollywood che potresti sperare di vedere. Persino Nolan, 49 anni, che ha molta esperienza nella regia di film di grandi dimensioni – Interstellar, Inception e la trilogia de Il Cavaliere Oscuro – sembra impressionato.

“Il set si classificherebbe sicuramente come una delle più grandi costruzioni all’aperto di tutti i tempi”, dice. “È colossale.”

Quando la notizia del nuovo progetto di Nolan con Washington, Pattinson e Taylor-Johnson è venuta fuori a maggio 2019, lo studio ha descritto il film, con deliberata vaghezza, come “un’epopea d’azione in evoluzione dal mondo dello spionaggio internazionale”. La produttrice rifiuta educatamente di rispondere anche alle domande più elementari, come in quale paese dovrebbero essere, ma promette che “tutto diventerà chiaro!”.

Questa aria di mistero, combinata con la reputazione di Nolan come creatore di successi originali ammirati da pubblico e critica, ha fatto di Tenet una delle pubblicazioni da non perdere del 2020 nel secondo in cui è stato annunciato. Ma nei mesi successivi al set visit, il film è arrivato a rappresentare molto di più, poiché la pandemia di coronavirus ha costretto i cinema a chiudere e quasi tutti i film previsti per l’uscita sono stati rinviati.

Mentre altri film estivi alla fine sono stati respinti o inviati a servizi di streaming, Tenet è rimasto fermo. Warner Bros. e Nolan alla fine hanno ritardato l’uscita del film, ma solo di due settimane, annunciando il 12 giugno che il film uscirà ora il 31 luglio (negli Stati Uniti), una settimana dopo Mulan. Se questi due film avranno successo, si innescherà la ripresa di una stagione estiva normale: “Tenet è una specie di un unicorno rispetto a un film comunque, perché non è basato su una IP“, dice Pattinson. “Ma dopo tutto questo – speriamo che sia un’esperienza ridicolmente schiacciante“.

Dice molto sul livello di segretezza che circonda Tenet che, quando Pattinson ha incontrato Nolan a Los Angeles all’inizio del 2019, non sapeva nemmeno a cosa servisse l’incontro: “Abbiamo parlato per tre ore di nulla, davvero”, dice l’attore, 34 anni. “Poi, alla fine, ha detto tutto negli ultimi due minuti”. Debicki ricorda di aver letto La sceneggiatura di Nolan alla sede della Warner Bros. a Burbank. Il primo incontro di Washington con Nolan è stato simile a quello di Pattinson:

“Abbiamo parlato di tutto tranne che del progetto”, afferma l’attore, 35 anni. “Abbiamo parlato del nostro amore per i film, la famiglia, la mia infanzia. È stato davvero un incontro piacevole, e quando ho scoperto che ho ottenuto la parte ho letto la sceneggiatura.”

Nolan dice di aver notato Washington per la prima volta mentre lo guardava interpretare il ruolo del giocatore della NFL Ricky Jerret in Ballers, e poi ha iniziato a prendere in considerazione di lanciarlo dopo che Spike Lee ha invitato il regista alla premiere di BlacKkKlansman al Festival di Cannes del 2018. Come detto da Nolan: “John David è stato un protagonista molto carismatico in quel grande film. Sembrava destino a quel punto”.

È chiaro che Nolan crede che l’attore abbia la presenza sul grande schermo per seguire sulle orme di suo padre, Denzel Washington, quella di una “vera star”, come affermato dal regista. La capacità di Nolan di tenere il passo sul progetto è doppiamente notevole, dato da quanto tempo ci sta pensando: “Ho lavorato a questa iterazione della sceneggiatura per circa sei o sette anni“, ha detto il regista. Branagh afferma che Nolan non gli ha fatto parola del progetto quando stavano girando Dunkirk, il che è probabilmente altrettanto valido dato che l’attore non può fare a meno di entusiasmarsi per il film, lasciando scivolare qualcosa di simile a una sinossi lungo la strada.

“È un film di spionaggio che affronta una minaccia globale per il mondo”, afferma Branagh. “Un olocausto nucleare non è il più grande disastro che potrebbe colpire la razza umana. Tenet discute di una possibilità ancora peggiore, ed è racchiusa in questo trattamento sbalorditivo che mette in scena lo spirito di Chris Nolan nei film, a partire da Memento, attraverso Interstellar e arrivando a Inception.”

In Tenet, quello spirito è sbocciato in ciò che i personaggi del film chiamano “inversione”, un modo di manipolare il tempo in modo che i personaggi possano, ad esempio, “sparare” proiettili e farli tornare nel caricatore di una pistola – quest’ultima abilità è molto più utile di quanto si possa pensare, secondo il prologo del film. L’inversione si ispira alla fisica della vita reale e all’entropia, un misura del disordine e casualità nei sistemi termodinamici.

“Questo film non è sui viaggi nel tempo”, afferma Nolan. “Si occupa del tempo e dei diversi modi in cui può funzionare. Non per entrare in una lezione di fisica, ma l’inversione è questa idea della materia e la sua entropia invertita, che quindi va indietro nel tempo, rispetto a noi.”

Sembra strano, ma è meno complicato quando Nolan descrive i suoi personaggi principali, incluso quello di Washington.

“Abbiamo a che fare con un mondo di spionaggio, abbiamo a che fare con un mondo di identità nascoste”, afferma il regista. “[John David] interpreta un agente noto con il termine ‘Protagonista’. Tenet è il nome dell’organizzazione in cui viene introdotto il protagonista.”

Dato l’amore di Nolan per i film di 007, sembra che il personaggio di Washington possa essere il più vicino possibile a un Bond nero, anche se il regista è pronto a sottolineare che il protagonista non è un clone della creazione di Ian Fleming: “È molto presente nel cuore del film, ma, a differenza di un Bond, ha un’accessibilità emotiva molto calorosa”.

Pattinson invece interpreta qualcuno di nome Neil – probabilmente: “Pensiamo che possa essere chiamato Neil“, dice Nolan con una risata. “Non sai mai davvero cosa sta succedendo con queste identità”. Nolan descrive Neil – o come viene chiamato – come un “personaggio leggermente mascalzone che opera all’interno di quello che chiamano questo mondo crepuscolare di agenti in diversi servizi segreti”. Per quanto riguarda il malvagio oligarca russo di Branagh: “È un cattivo, non c’è dubbio al riguardo“, afferma la star.

“Quando Chris mi ha assunto per il film, ha fatto di tutto per assicurarsi che capissi che questo personaggio era incessantemente oscuro e che era un individuo spietato, avaro, cattivo, disperato, terribilmente pericoloso.”

Debicki da ultimo interpreta la sua estranea moglie: “che si è trovata in una situazione molto delicata con suo marito”, afferma Nolan. “La sua relazione con John David è ambigua e complicata”.

Washington, Pattinson, Debicki e Branagh erano tutti nel primo trailer del film e in un secondo video promozionale pubblicato a maggio. Ma Taylor-Johnson è apparentemente assente e non appare in nessuna delle foto del film finora. Nolan ha quindi assicurato che: “Aaron Taylor-Johnson è davvero nel film“, ed a quanto pare “è una parte importante del film“. Non ci sono foto di lui, questo è vero. Viene brevemente intravisto nel [secondo] trailer. È anche completamente irriconoscibile. Ci sono diversi tipi di cose che accadono in termini di dove va la storia mentre il film si sviluppa e dove finisce nelle fasi successive che non vogliono rovinare la visione alle persone.

Qui sotto potete vedere una serie di nuove immagini:

