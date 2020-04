Tenet: Warner rilascia 5 nuove immagini dal nuovo film di Christopher Nolan

Sul web sono approdate alcune nuove immagini dall’attesissimo Tenet di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson.

Il regista della trilogia de Il Cavaliere Oscuro Interstellar, Christopher Nolan, sta tornando al genere fantascientifico con Tenet, un film nuovo di zecca che vede come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, che ricordiamo sarà il prossimo Batman. Come previsto, i dettagli di Tenet sono ancora sconosciuti, cosa che mantiene lo stile di tutte le produzioni di Nolan nel corso degli anni, tanto che addirittura la star Michael Caine non ha idea di cosa parli il film.

Attraverso i trailer e il prologo IMAX, i fan sono stati in grado di capire che il film si concentra su una sorta di viaggio nel tempo.

Dal breve filmato che abbiamo visto, Tenet vede John David Washington come un agente incaricato di prevenire la terza guerra mondiale, cosa che quindi è direttamente legata al viaggio nel tempo e ad elementi fantascientifici. Robert Pattinson è visto nei trailer che lavora al fianco di David Washington, anche se la loro relazione non è stata ancora determinata.

Per promuovere l’imminente nuova fatica di Nolan con John David Washington e Robert Pattinson, Warner Bros. ha pubblicato 5 nuove foto di Tenet, ognuna con uno sguardo distintivo ai nuovi personaggi.

Tenet di Christopher Nolan è un’epopea d’azione in evoluzione dal mondo dello spionaggio internazionale. Nolan ha scritto e diretto il film, utilizzando una miscela di tecnica IMAX® e 70mm per portare la storia sullo schermo. Tenet è stato girato in ben sette paesi diversi.

Il cast è guidato da John David Washington e comprende anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan. Thomas Hayslip è stato produttore esecutivo.

Il team creativo dietro le quinte di Nolan comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, l’editor Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è composta da Ludwig Göransson.

Il film è atteso al cinema il 17 luglio 2020.

