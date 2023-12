Terra Amara anticipazioni 11 dicembre 2023: Uzum in pericolo? Sanya non si dà pace

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, in onda l’11 dicembre 2023 su Canale 5, promettono colpi di scena mozzafiato…

Fuga disperata e omicidi: il caos continua a Terra Amara

Nell’episodio di Terra Amara del 11 dicembre 2023, alle 14:10, Umit è in fuga da Demir, determinato più che mai a trovare la giovane. Nel frattempo, il primario, in preda alla disperazione per la perdita di denaro, si rivolge a Fikret per ottenere aiuto…

Rapimenti e rivelazioni scioccanti: Zuleyha e Demir in prima linea

Zuleyha è sconvolta dalla rivelazione di essere incinta di Demir, ma il ragazzo non esita a organizzare un piano per rapirla e porre fine alla gravidanza. Mentre il caos si scatena, Sevda interviene per proteggere la giovane Kahraman.

Terra Amara

La fuga di Umit e la scomparsa dei soldi: Terra Amara nel caos totale

Dopo il rapido intervento di Sevda, Umit si trova in una corsa contro il tempo, fuggendo da Demir. Tuttavia, la giovane si rende conto di aver perso tutti i soldi procurati da Sevda. Con la disperazione che cresce, Umit si rivolge a Fikret nella speranza di ricevere aiuto…

Decisioni difficili: Saniye licenzia Cumali

Saniye, tornata alla tenuta con un passato turbolento, deve affrontare una serie di sfide. Dopo la riapertura delle porte a Gaffur per il bene di Uzum, la donna prende una decisione difficile e licenzia Cumali, il quale è sospettato di aver molestato la piccola Uzum…

Le tensioni crescono in Terra Amara mentre la trama si sviluppa ulteriormente. Scopri tutte le anticipazioni settimanali dal 11 al 17 dicembre 2023. Non perderti l’appuntamento su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20. Terra Amara promette emozioni e colpi di scena imperdibili!