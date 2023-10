Terra Amara anticipazioni dal 23 al 28 ottobre 2023! Sconvolgimenti in arrivo, Demir e Umit scoperti

Benvenuti in un mondo di intrighi e segreti, un mondo dove Terra Amara svela le sue tenebre come forse mai prima d’ora. Preparatevi per un’esplosione di emozioni in questa settimana intensa della soap opera turca, in onda dal 23 al 28 ottobre 2023 su Canale 5, alle 14.10 ogni giorno. Scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Puntata in onda Lunedì 23 ottobre 2023: il mistero del funerale

La tensione è alle stelle a Cukurova. Mujgan è ancora sotto shock per la rivelazione scioccante riguardo Behice, l’assassina di Hunkar, e il suo tragico destino. Fekeli e Fikret cercano disperatamente di consolarla. Nel frattempo, Demir sta organizzando una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente Zuleyha per aver svelato la verità su Behice. Ma non è tutto: Demir riceve un misterioso regalo da Umit, che, con la complicità della segretaria, inganna tutti.

Puntata in onda Martedì 24 ottobre 2023: La fuga di Mujgan

Mujgan, sentendosi giudicata dagli abitanti di Cukurova per essere la nipote di Behice, decide di trasferirsi a Istanbul per sfuggire allo scandalo. Tuttavia, la dottoressa scopre che la notizia della colpevolezza di Behice si è già diffusa anche nella grande città. Fikret cerca di confortare Mujgan, che si sente sempre più isolata e angosciata.

Terra Amara puntata in onda Mercoledì 25 ottobre 2023

Il cuore di Sevda trema di dolore e Zuleyha la accompagna in ospedale. Umit offre il suo sostegno e viene invitato a cena. Nel tentativo di rendere omaggio al primario, Sevda cerca di accoglierlo a braccia aperte. Nel frattempo, Fekeli cerca di confortare Mujgan, rassicurandola che non è responsabile per i crimini di Behice.

Terra Amara anticipazioni puntate dal 23 al 28 ottobre 2023

Puntata in onda Giovedì 26 ottobre 2023:

Demir scopre che Zuleyha ha invitato Umit a cena alla loro tenuta. Mentre tenta di nascondere i suoi sentimenti, Sevda non può fare a meno di notare l’attrazione tra i due. La serata si conclude con una minaccia da parte di Sevda a casa del primario. Nel frattempo, Fikret si avventura segretamente al caseificio degli Yaman, con intenzioni oscure. Ma qualcuno sta per beccarla.

Terra Amara puntata di venerdì 27 ottobre 2023: la rivincita

Fekeli scopre Fikret mentre cerca di sabotare gli affari degli Yaman. La verità viene fuori quando Fikret ammette di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior, arrivato a Cukurova per vendicarsi di Demir.

Puntate in onda Sabato 28 ottobre 2023: la lettera anonima

Sevda scopre una lettera anonima che svela i loschi segreti di Adnan Yaman senior, compreso il suo figlio illegittimo non riconosciuto. La scoperta scatena la furia di Demir, che si rivolge a Fekeli per consiglio. Nel frattempo, Saniye, Gaffur, Gulten e Nur cercano di riappacificare Fadik e Rasit. Umit e Mujgan cercano di superare le loro divergenze durante una cena, scoprendo affinità insospettate. E mentre la notte scende su Cukurova, la famiglia Yaman si prepara a fare i conti con il passato oscuro.

Terra Amara continua ad incantarci su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14.10. Non perdete neanche un episodio di questa travolgente saga!