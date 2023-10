Terra Amara anticipazioni dal 9 al 14 ottobre 2023: Demir tradisce Zulehya, l’attrazione per Umit è incontenibile!

Siete pronti a immergervi nel mondo avvincente di Terra Amara? Scopriamo insieme le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera turca che sta spopolando sugli schermi di Canale 5, e che dal 9 al 14 ottobre 2023 alle 14:10 ci terrà tutti con il fiato sospeso! Potete starne certi: sarà una settimana carica di emozioni e colpi di scena!

Lunedì 9 ottobre 2023: tensioni accese a Terra Amara!

La passione è nell’aria, ma anche la tensione. Dopo un bacio incendiario con Fikret, Mujgan decide di prendere una decisione radicale: abbandonare la dimora di Fekeli, mettendo fine a una convivenza carica di ambiguità. Ma dove andrete? L’Hekimoglu è senza casa, e la vecchia dimora di Sermin sembra l’unica opzione. Il dilemma è aperto, e la ricerca di una casa più adatta è solo all’inizio.

Martedì 10 ottobre 2023: Umit e Demir protagonisti

Il primario dell’ospedale di Cukurova, Umit, ha trovato un rifugio nell’abitazione di Demir, ma non solo per motivi pratici. Demir, l’uomo d’affari dal fascino magnetico, viene chiamato in suo soccorso quando un tubo si rompe. Ma in quel momento, qualcosa di magico accade: uno scambio di sguardi, un bacio improvviso, e tra i due scoppia la passione. Terra Amara è pronta a infiammare i cuori con un sentimento incontrollabile!

Mercoledì 11 ottobre 2023: addio al nido d’amore di Gulten e Cetin

Gulten e Cetin, con il cuore spezzato, lasciano la casa che Yilmaz aveva loro regalato. Mujgan ha ereditato quella dimora dal suo defunto marito, e ora vuole trasferirsi lì. Nel frattempo, Zuleyha, con l’aiuto di Sermin, si dedica a una raccolta fondi in memoria di Hunkar, un gesto toccante che commuove tutti.

Terra Anara, Zuleyha

Giovedì 12 ottobre 2023: l’eredità ritrovata

La raccolta fondi organizzata da Zuleyha e Sermin è un successo travolgente. L’asta benefica degli abiti di Hunkar va a gonfie vele, e la nuova signora della tenuta è radiante. Ma le sorprese non finiscono qui: finalmente viene svelato il mistero dell’eredità scomparsa di Yilmaz, con trenta milioni di lire che riappaiono dal nulla.

Venerdì 13 ottobre 2023: attenti a Behice!

Zuleyha, ora padrona della villa e di Cukurova, si dedica anima e corpo agli altri, seguendo l’esempio di Hunkar. Nel frattempo, una scoperta inaspettata sconvolge gli equilibri: trenta milioni di Yilmaz, a lungo dati per dispersi, tornano alla luce. Ma la lotta per accaparrarseli è appena iniziata, con Behice e Mujgan pronte a tutto.

Sabato 14 ottobre 2023: grandi emozioni a Terra Amara

La relazione segreta tra Demir e Umit continua a bruciare di passione, mentre Sevda incoraggia Zuleyha a riavvicinarsi a suo marito. Fekeli suggerisce a Zuleyha di non chiudersi nel passato, ma di aprire il suo cuore. Nel frattempo, Fikret fa visita al primario con un avvertimento chiaro: Demir non deve innamorarsi. La scoperta di un conto bancario per Kerem Ali porta a decisioni drastiche. E nel mezzo di tutto questo, nuovi segreti vengono alla luce, scuotendo il destino dei vostri amati personaggi.

