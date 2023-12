Terra Amara anticipazioni dall’11 al 17 dicembre 2023: Umit perde il controllo, Sevda in serio pericolo!

Scopriamo tutte le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate che andranno in onda la settimana in arrivo. Come ormai siamo abituati a vedere, i colpi di scena si susseguono implacabili nella soap turca, tanto da portarci a dire addio ad uno dei personaggi più importanti della serie.

Puntata del Lunedì 11 dicembre 2023: Umit in fuga

Inizia una settimana carica di suspense e colpi di scena! Umit è in fuga da Demir, che la sta cercando con determinazione. Nel frattempo, Sevda si rivolge a Fikret per aiuto dopo aver perso i soldi procurati da Sevda. Mentre la tensione aumenta, Saniye prende una decisione drastica riguardo a Cumali.

Martedì 12 dicembre 2023: Fekeli e la complicata adozione di Kerem Ali!

Le emozioni continuano a salire quando Fekeli decide di adottare il piccolo Kerem Ali. Tuttavia, si trova ad affrontare una serie di ostacoli legati ai parenti viventi del bambino. La lotta per la custodia si fa sempre più intensa!

Mercoledì 13 dicembre 2023: una spiacevole scoperta

Un avvocato fa irruzione al ranch, cercando di portare via Kerem Ali. Nel frattempo, Nazire avvisa Fekeli di un problema serio riguardante la salute del bambino. La corsa contro il tempo inizia quando Kerem Ali viene colpito dalla meningite e deve essere ricoverato d’urgenza.

Terra Amara Giovedì 14 dicembre 2023: il rapimento

Le trame si intrecciano mentre gli uomini di Demir rintracciano e rapiscono Umit. Sevda si rivolge a Zuleyha per chiedere aiuto, ma le cose prendono una piega inaspettata. Nel frattempo, la situazione di Kerem Ali peggiora e improvvisamente si verifica un’inversione di fortuna.

Terra Amara Venerdì 15 dicembre 2023: un confronto serrato

Zuleyha affronta Demir per salvare Umit, mentre Fekeli affronta un tragico incidente stradale. Le tensioni si accumulano quando Cetin si assume la colpa per proteggere il bambino. Nel frattempo, il mistero delle tracce di sangue inizia a svelarsi.

Puntata di Sabato 16 dicembre 2023: la fuga di Sevda

Sevda scappa, ma Demir riesce a fermarla in tempo. Nel viaggio, rivelazioni scioccanti cambiano la dinamica della fuga. Nel frattempo, Fekeli si trova coinvolto in un tragico evento mentre cerca la custodia di Kerem Ali. Il passato torna a perseguitare Demir.

Puntata della Domenica 17 dicembre 2023: nuove indagini in arrivo

La settimana si conclude con colpi di scena: Fekeli e Lutfiye devono affrontare una difficile decisione sulla custodia di Kerem Ali, mentre la polizia inizia a indagare sulla scomparsa di Sevda. Umit mette Demir alle strette con una richiesta sconvolgente. Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori!