Tesla: ecco il trailer del particolare biopic sul geniale inventore

Il film biografico è diventato così frequente nella Hollywood moderna che appena si sente la definizione del genere si potrebbe percepire sentimenti di fastidio.

Quindi, come si fa a iniettare un po’ di vita nel prestigioso genere del dramma biografico? Raccontando la storia di quello che per molti è una rockstar della scienza, Nikola Tesla. Il film, semplicemente intitolato “Tesla”, vede Ethan Hawke nei panni del geniale inventore Nikola Tesla, le cui scoperte nell’energia senza fili avrebbero cambiato il mondo. E con il suo quarto film biografico sul personaggio, il regista Michael Almereyda spera di cambiare la nostra percezione del genere.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il trailer di Tesla all’inizio si presenta come un vecchio film biografico. Uomini rozzi in abiti d’epoca che tengono riunioni in stanze soffocanti a lume di candela, mentre il genio torturato non viene apprezzato per la sua visione. Ma diversi anacronismi che non si allineano all’ambientazione del XIX secolo rendono l’ambientazione un po’ più particolare, e come dice il regista, iniettano un po’ di elettricità nel genere del film biografico.

La storia di Tesla, che appunto segue Nikola Tesla nella sua battaglia per creare il suo sistema elettrico rivoluzionario di fronte a mecenati incredibili e il collega inventore e rivale Thomas Edison (Kyle MacLachlan), è raccontata con diversi svolazzi stilistici, tra cui Anne Morgan che infrange la quarta parete rivolgendosi al pubblico contemporaneo. È un modo particolare per mettere in scena un film biografico, soprattutto dopo aver visto così tante versione del genere sul grande schermo, e in particolare film su Nikola Tesla.

Il trailer sembra mettere quasi in piedi un mistero, suggerendo un elemento ultraterreno all’interno delle invenzioni di Tesla, che è un modo divertente per intrattenerci con un altro film biografico.

Nel cast, oltre agli attori già citati, compaiono anche Jim Gaffigan, Hannah Gross ed Ebon Moss-Bachrach. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival di quest’anno, dove ha vinto il premio Alfred P. Sloan.

Tesla dovrebbe arrivare nei cinema il 21 agosto 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...