Tesla: nuovo poster per il biopic con Ethan Hawke

Dopo avervi riportato il primo trailer settimana scorsa, eccovi il nuovo poster per il biopic Tesla con Ethan Hawke.

Quando si parla di biopic, quei film che raccontano la storia o comunque le vicende legate ad un personaggio storico, si ha in mente sempre un certo tipo di film che negli anni si è standardizzato. Film caratterizzati da una storia che si limitano a raccontare il personaggio in modo superficiale e scolastico, senza impiegare i mezzi cinematografici per trascendere il tempo e lo spazio per portare sul grande schermo il personaggio in questione nella sua essenza più pura.

Un biopic che potrebbe stravolgere tutto ciò è Tesla: film in uscita ad agosto in digitale e nelle sale americane, con Ethan Hawke nei panni dell’omonimo e celebre inventore e diretto da Michael Almereyda.

Leggi anche: primo trailer per il film Tesla con Ethan Hawke

Abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo alla pellicola con il primo trailer ufficiale e a giudicare quello che abbiamo visto sembra essere un film fuori di testa esattamente come lo fu un genio come Nikola Tesla. Un’estetica sognate, resa ancora tale da un apparente anacronismo che vede una ragazza dell’epoca navigare su Google con un Mac, e un Ethan Hawke veramente tanto in parte. Inoltre, la colonna sonora retro wave simil-Refn non può che renderci ancor più curiosi di vedere questo film.

Un’atmosfera quasi pop che divampa anche nel nuovissimo poster da poco arrivato online che ritrae Hawke nei panni del celebre inventore, e che potete gustare qui sotto.

Tesla uscirà in VOD e nelle sale statunitense il 21 agosto 2020, scritto e diretto da Michael Almereyda, e con Uri Singer, Christa Campbell, Isen Robbins, Lati Grobman, Per Melita e Michael Almereyda come produttori.

La fotografia è a cura di Sean Price Williams, mentre la colonna sonora è composta da John Paesano.

Nel cast Ethan Hawke (Nikola Tesla), Kyle MacLachlan (Thomas Edison), Eve Hewson (Anne Morgan), Jim Gaffigan (George Westinghouse), Hannah Gross (Mina Edison) e con Josh Hamilton (Robert Underwood Johnson).

Mi piace: Mi piace Caricamento...