Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi: Rick Moranis tornerà per il nuovo film

Stando a Deadline, la star di commedie di successo come Ghostbusters, The Flintstones, Balle Spaziali, Parenthood ha chiuso un accordo per tornare nel prossimo sequel di Tesoro mi si sono Ristretti i Ragazzi.

Il film sarà realizzato per le sale cinematografice e non per Disney + come lasciato intendere delle settimane passate.

La Disney stava cercando di placare le voci secondo cui Moranis sarebbe tornato, ma secondo la fonte l’accordo con Rick Moranis è ormai un affare fatto.

Come precedentemente riportato, il regista originale del film, Joe Johnston, tornerà con Josh Gad tra i protagonisti. Il film è incentrato sul personaggio di Gad, figlio del Wayne Szalinski di Rick Moranis. Il figlio aspira ad essere un grande scienziato come suo padre, ma miniaturizza accidentalmente i bambini.

L’originale Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi è stato un grande successo al botteghino nell’89, dopo aver guadagnato oltre 222 milioni di dollari in tutto il mondo con un modesto budget di 18 milioni.

