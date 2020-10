The 355: Jessica Chastanin guida un gruppo di spie al femminile nel primo trailer

In un mondo pieno di caos, il trailer di The 355 propone una soluzione per porre fine al nostro panico globale: una banda di donne toste che guidano la carica attraverso il tumulto.

La produttrice e star Jessica Chastain affronta l’imminente film d’azione nei panni di una spia americana che guida un gruppo d’élite di agenti donne da tutto il mondo mentre si uniscono per impedire a un’organizzazione di mettere in effettuazione il loro piano oscuro che causerebbe sconvolgimenti globali.

Il trailer, che presenta una versione inquietante di “Run This Town” di Jay Z e Rihanna, presenta anche Lupita Nyong’o come agente ed esperta di computer britannica; Penélope Cruz come spia colombiana; Bingbing Fan come agente cinese e Diane Kruger come inviata tedesca.

Chastain in precedenza ha rivelato che lei si avvicinò con l’idea per il film mentre lavorava con il regista Simon Kinberg a X-Men: Dark Phoenix. Inizialmente Marion Cotillard è stata assegnata alla co-star, anche se in seguito è stata sostituita dalla Kruger.

In un video Instagram pubblicato la scorsa estate, Chastain ha spiegato dettagliatamente il processo di pre-produzione, che ha visto Kruger e Chastain allenarsi in un poligono di tiro e con guanti da boxe le due interpreti Fan e Nyong’o.

The 355 – che vede nel cast anche Sebastian Stan e Édgar Ramírez – sarà nelle sale il 15 gennaio grazie ad Universal Pictures.

Potete vedere il primo trailer qui sotto:

