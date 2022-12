The Acolyte: foto leak dal set mostrano alcuni personaggi nei loro costumi di scena

The Acolyte si propone come una delle nuove serie più entusiasmanti di Star Wars in arrivo su Disney+, e un nuovo aggiornamento ha offerto un assaggio di cosa aspettarsi.

A novembre, Disney+ ha rotto il silenzio svelando ufficialmente il cast completo di The Acolyte, descrivendo anche la serie come un thriller misterioso e come una serie che esplorerà “una galassia di oscuri segreti e poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica”.

Lee Jung-Jae e Amandla Stenberg sono confermati alla guida dell’ensemble stellare di The Acolyte, con altre grandi star come Dafne Keen e Manny Jacinto che interpretano ruoli chiave. Ora, con la produzione in pieno svolgimento, il primo sguardo a questi personaggi è stato svelato attraverso una serie di foto dietro le quinte.

Daily Mail UK ha condiviso il primo sguardo ai personaggi principali della serie tramite foto dal set scattate durante le riprese nel Regno Unito, mostrando un nuovo sguardo a Lee Jung-Jae e Dafne Keen in costume nei panni dei rispettivi personaggi.

Keen ha un aspetto sbalorditivo nelle nuove foto mentre sembra incanalare il Lato Oscuro anche se non si sa se sia una Sith.

Dafne Keen on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/sgxxXsvahv — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Lee Jung-Jae sembra indossare un tipico guardaroba da Jedi, indicando che fa parte del lato chiaro della Forza. Sarà sedotto dal lato oscuro? Solo il tempo lo dirà.

The first pictures of Lee Jung-jae on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/4ozEKcQoYy — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Anche il Jedi senza nome di Dean-Charles Chapman è apparso nelle foto leak dal set, assieme a quello che sembra un Wookie, e un altro personagghio sembra uno Zabrak, essere della stessa specie di Darth Maul:

Dean-Charles Chapman on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/JGJR4IeVmH — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

A Wookiee character on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/ewWOXg67GZ — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

A Zabrak-looking character on the set of THE ACOLYTE! (@DailyMail) pic.twitter.com/lTy608pzyj — Star Wars Stuff (@starwarstufff) December 8, 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...