The Acolyte: foto leak dal set sembrano essere arrivate online

Dopo un paio di viaggi emozionanti che hanno riempito gli spazi vuoti della Saga degli Skywalker, Lucasfilm è pronta a riportare le cose a molto alle origini con la prossima serie Disney+, The Acolyte.

Ambientato circa un secolo prima degli eventi dell’Episodio I: La minaccia fantasma, The Acolyte darà uno sguardo al Lato Oscuro della Forza in un’epoca in cui si pensa che i Sith se ne siano andati da tempo.

Questa nuova serie è in sviluppo da quasi due anni, anche se non ci sono ancora molte informazioni su quali dettagli specifici della storia verranno realizzati. È stato anche riferito che The Acolyte ha arruolato la regista della prima stagione di Loki, Kate Herron, per assumere lo stesso ruolo in Star Wars.

Sebbene la nuova serie sia prevista per il debutto su Disney+ nell’estate del 2023, le voci hanno indicato che le riprese della serie sono state ritardate fino a ottobre di quest’anno, mettendo potenzialmente a rischio quella data di uscita. Ma grazie all’ultimo aggiornamento, i fan possono tirare un sospiro di sollievo poiché il programma non sembra aver subito variazioni.

Berkshire Live, tramite Bespin Bulletin, ha condiviso immagini da un campo vicino agli Shinfield Studios nel Berkshire, dove un enorme televisore era in costruzione. La fonte ha sentito speculazioni sul fatto che il set fosse per uno dei prossimi progetti di Star Wars, ma non sono riusciti a definire quale.

Il Bespin Bulletin ha successivamente riferito che il set era per The Acolyte, e che i nuovi Shinfield Studios fungevano da location per queste riprese. Le riprese dovrebbero svolgersi lì tra ottobre 2022 e maggio 2023.

Con un sacco di spazio aperto rimasto sul campo, la squadra probabilmente utilizzerà il mese di settembre per finire di costruire i set prima che le telecamere inizino a girare.

