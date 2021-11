The Acolyte: la serie di Star Wars riceveve un working title

È stato rivelato un titolo provvisorio per la prossima serie di Star Wars, The Acolyte.

Una delle serie originali più intriganti di Lucasfilm per Disney Plus è The Acolyte, che è stata sviluppata dal creatore di Russian Doll di Netflix, Leslye Headland. La serie sarà ambientata nel periodo dell’Alta Repubblica, circa 200 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Production Weekly ha pubblicato un nuovo elenco di nuovi progetti in lavorazione, incluso The Acolyte. Questo elenco ha rivelato un titolo provvisorio per la nuova serie di Star Wars, ovvero il titolo “Paradox”.

Sarà interessante se questo titolo provvisorio avrà un significato per la storia che Leslye Headland e Lucasfilm stanno mettendo insieme, soprattutto perché sembra che la serie darà forma alla cultura dei Sith più nello specifico.

Insieme a The Acolyte, ci sono molte altre serie di Star Wars destinate a Disney Plus. Il mese prossimo, The Book of Boba Fett sarà presentato in anteprima, seguito dall’attesissima serie su Obi-Wan Kenobi e su Andor nel 2022. Anche la terza stagione di The Mandalorian dovrebbe essere presentata in anteprima il prossimo anno, mentre Ahsoka dovrebbe iniziare la produzione a marzo. È stata annunciata anche un’altra serie, Rangers of the New Republic, ma secondo quanto riferito è stata accantonata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...